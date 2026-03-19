Video! Tânără de 24 de ani, prinsă cu 9,5 kg de droguri, ascunse printre dulciuri. Percheziţie la Timişoara, după prinderea în flagrant

Video! Tânără de 24 de ani, reţinută pentru trafic internaţional de droguri. Percheziţie la Timişoara, după prinderea în flagrant

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infracțională a unei tinere, de 24 de ani, cercetată pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic intern de droguri de risc.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna martie 2026, aceasta ar fi procurat o cantitate de canabis, din Spania, în scopul comercializării pe teritoriul României.

Substanța interzisă ar fi fost introdusă în țară prin intermediul unei firme de transport internațional, femeia fiind prinsă în flagrant delict după ce ar fi preluat și transportat coletul, în care s-ar fi aflat disimulate printre alte produse, mai ales dulciuri, 19 pungi vidate conținând aproximativ 9,5 kilograme de canabis.

Ulterior, la data de 18 martie 2026, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție, în municipiul Timișoara, la locuința persoanei cercetate fiind descoperite și ridicate un dispozitiv pentru fumat, o pipă, un grinder, obiecte folosite în activitatea infracțională, precum și alte mijloace de probă”, a transmis IPJ Arad.

În aceeaşi zi, procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea femeii, miercuri, 19 martie, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Arad.