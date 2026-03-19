Criza din industria auto europeană dezvăluie un peisaj în plină schimbare

Eficientizarea producției și electrificarea gamei sunt în prezent principalele obiective ale constructorilor europeni / Credit foto: Volkswagen AG

Industria auto europeană se confruntă cu o criză structurală de proporții, care îi erodează cei mai solizi piloni. Marii constructori sunt tot mai afectați de ofensiva fulgerătoare a producătorilor chinezi și de zidul protecționist ridicat de Statele Unite.

Modelul de afaceri care până de curând era de succes, acum pare anacronic și luptă pentru supraviețuire în fața noilor realități geopolitice și tehnologice ale pieței globale.

O criză fără precedent

Cifrele pe 2025 zugrăvesc o imagine foarte proastă, iar zâmbetele încordate ale marilor directori, afișate la tradiționalele conferințe anuale, trădează o realitate dură. Fabrica de bani s-a blocat.

Chiar și la cel mai mare producător european, conglomeratul Volkswagen, profitul operațional s-a înjumătățit, iar o scădere atât de dramatică nu s-a mai văzut de la scandalul Dieselgate. Marja, un indicator cheie al sănătății financiare, s-a redus la 2,8%. Altfel spus, Volkswagen face un profit de nimic din fiecare mașină vândută, în timp ce rivalii asiatici continuă să crească vertiginos.

Electricele încep să conteze

Chiar și peisajul vehiculelor electrice din Europa începe să se schimbe rapid. După un 2025 în care Tesla și-a pierdut statutul de lider în favoarea Volkswagen, primele două luni din 2026 confirmă că regulile jocului s-au schimbat, iar decalajele se reduc considerabil.

De altfel segmentul modelelor 100% electrice a avut anul trecul cea mai semnificativă rată de creștere din Europa, cu aproape 30% peste 2024, până la 2,59 milioane de unități și o cotă de piață de 19,5%. Practic, în 2025 una din cinci mașini noi înmatriculate a fost electrică.

În acest context a surprins scăderea Tesla, care a raportat aproape 239.000 de unități, cu 27% mai puține comparativ cu 2024.

Ca de obicei, România este departe

În România, anul trecut s-au înmatriculat peste 8.800 de mașini electrice, ceea ce reprezintă o cotă de piață de doar 5,6% și o scădere cu aproape 1.000 de unități comparativ cu 2024. Țara noastră rămâne încă departe de Europa la adopția mașinilor electrice, cu o cotă de piață de aproape patru ori mai mică decât media continentală.

După un an 2025 atipic, în principal ca urmare a incertitudinilor cu privire la Programul Rabla, piața auto din România a început anul acesta cu o prăbușire a vânzărilor, cu 29%.

În acest context atrage atenția creșterea cu 3% de la categoria electricelor, chiar dacă aceasta nu are o pondere importantă. Creșterea ar putea fi inceputul unei tendințe care poate fi susținută pe viitor de volatilitatea prețului la combustibilii fosili.

În plus, proaspăta intrare a unor jucători majori din China, în frunte cu BYD, vor schimba cât de curând clasamentele vânzărilor de modele full-electrice și la hibride plug-in.

Ofensiva chineză în Europa se bazează în principal pe modelele electrice ieftine / Credit foto: BYD

Apropo de BYD, nu trebuie uitat că acesta este deja cel mai mare constructor mondial de automobile electrice și și-a propus să depășească Dacia la ea acasă, până în 2030. Iar peste doar câteva luni, la doar 150 km de Timișoara, va demara producția la cea mai mare uzină de automobile construită de un producător chinez în Europa, BYD Szeged.

Redresarea ar putea veni chiar din Europa

Pentru a încheia într-o notă optimistă această scurtă radiografie a industriei auto europene, trebuie spus că, totuși, nu este totul pierdut.

Iar luminița se vede venind dintr-un singur loc: tocmai de pe Bătrânul Continent. Dacă pe alte piețe ușile se închid una după alta, în Europa, șoferii par să fi mușcat în sfârșit momeala vehiculelor electrice și hibride.

În anii următori industria va trebui să strângă cureaua și să taie în carne vie, pentru a lansa modele electrice mai ieftine, în încercarea de a recupera terenul pierdut în acest segment. Transformarea va fi una dureroasă, însă este singura modalitate de a gestiona criza, pentru a evita un colaps complet.