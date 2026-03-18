Servicii de prevenție, depistare, confirmare și monitorizare a bolilor grave, decontate de Casa de Sănătate. Prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu explică pașii de urmat

Persoanele asigurate pot beneficia de servicii de prevenție, depistare, confirmare și monitorizare a bolilor grave, decontate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Pentru a beneficia de servicii de prevenție, o persoană asigurată trebuie să urmeze o anumită procedură.

Directorul general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiș, prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu, ne spune care sunt pașii de urmat pentru a beneficia de aceste servicii medicale decontate din Fondul Național Unic al Asigurărilor de Sănătate:

”Pentru a beneficia de servicii medicale de prevenție, o persoană asigurată trebuie, în primul rând, să se programeze și să se prezinte la o consultație de prevenție la medicul de familie. Consultațiile de prevenție pentru persoanele asigurate se acordă pe grupe de vârstă.

În cadrul consultației, medicul de familie va evalua riscul ca pacientul să aibă o boală ascunsă, fără simptome. În funcție de evaluare, medicul poate decide să trimită pacientul la analize medicale de prevenție gratuite și îi va înmâna acestuia un bilet de trimitere cu formular dedicat.

Analizele de laborator recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție marcate cu PREV de la 1 la 7, precum și analizele și investigațiile medicale legate de sarcină, în cadrul consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii, pot fi efectuate de laboratoarele aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate și peste valoarea de contract.

Este foarte important de menționat acest lucru și le reamintesc, cu această ocazie, furnizorilor de servicii medicale că pot efectua aceste analize de prevenție și peste valoarea de contract.

Medicul de familie va interpreta rezultatul analizelor, în cursul unei noi consultații de prevenție, iar pe această bază va decide dacă pacientul trebuie trimis la un medic de specialitate în ambulatoriu sau la spital.

Dacă, la orice consultație, medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii îl va putea trimite, după caz:

– să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii, ale căror rezultate vor fi apoi integrate tot de medicul de familie;

– să fie consultat ambulatoriu de un medic specialist;

– să fie internat în regim de spitalizare de zi ori continuă.

Biletele de trimitere pentru cazurile suspecte oncologic vor fi marcate cu inițialele SO și se decontează în afara valorii de contract.

Dacă sunt asigurați care, din diverse motive, întâmpină dificultăți în accesarea serviciilor medicale de prevenție, îi rog să ne semnaleze aceste situații, pentru a putea lua măsurile necesare.

Orice persoană trebuie să conștientizeze faptul că sănătatea începe cu prevenția, iar un simplu set de analize, făcut anual, poate însemna ani de viață câștigați”.