Acţiune civică de curățenie în Gara de Nord și Iosefin. Sunt invitaţi timişorenii care doresc să se implice pentru un oraş mai îngrijit

Sâmbătă, 21 martie 2026, de la ora 10:00, în fața Gării de Nord din Timișoara, are loc o nouă acțiune civică de curățenie dedicată uneia dintre cele mai importante zone de intrare în oraș și cartierului Iosefin, un cartier important pentru istoria orașului.

Inițiativa este coordonată de Artur Martin (fondatorul TMC- Timișoara Mai Curată), împreună cu SolidarityHub.tm, Green Twin și ZiCultura, și este deschisă tuturor celor care doresc să se implice concret pentru un oraș mai curat și mai îngrijit.

Acțiunea durează aproximativ 3–4 ore, participarea este liberă, iar voluntarii primesc mănuși și saci.

„Primăvara e un moment bun să ne uităm mai atent la oraș și să facem ceva concret pentru el. Curățenia nu ține doar de autorități, ci și de felul în care fiecare dintre noi se raportează la oraș. Iar noi lucrăm, studiem, petrecem timp liber, tăim în acest oraș.

Zona Gării de Nord este primul contact pe care mulți vizitatori îl au cu Timișoara, iar prima impresie despre oraș începe de aici. În același timp, Iosefinul rămâne un cartier cu un potențial uriaș, o zonă cu memorie valoare istorică, care merită protejată și pusă în valoare. Ambele locuri spun ceva esențial despre felul în care ne raportăm la orașul nostru”, au stransmis organizatorii.

„Cred că orașul este, într-un fel, gospodăria tuturor. Așa cum avem grijă de propria casă sau de curtea noastră, ar trebui să avem grijă și de spațiul public în care trăim. Schimbarea reală începe din rândul cetățenilor, prin gesturi concrete, prin implicare și prin exemplul personal”, spune Artur.

Acțiunea are un caracter deschis și comunitar. Participanții nu trebuie să se înscrie în prealabil; este suficient să meargă la punctul de întâlnire, cu dorința de a contribui. Organizatorii pun la dispoziție mănuși și saci, iar voluntarii sunt încurajați să aibă la ei o sticlă de apă și, eventual, produse pentru dezinfectare. Copiii pot participa doar însoțiți, iar organizatorii recomandă „prudență, lucru în echipă și un ritm eficient, fără grabă”.

În funcție de numărul participanților, voluntarii se vor împărți la fața locului în echipe care vor acoperi zona Gării de Nord și cartierul Iosefin. Gunoiul colectat va fi preluat cu sprijinul SaluT, iar fiecare echipă va avea un coordonator care va transmite fotografii și coordonate pentru ridicarea sacilor în aceeași zi. Estimarea inițială este de minimum 25 de participanți, iar obiectivul nu este doar colectarea deșeurilor vizibile, ci și semnalarea punctelor problematice și a deșeurilor voluminoase.

Mesajul acestei acțiuni e simplu: orașul e gospodăria tuturor, iar schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Când oamenii aleg să se implice, să colaboreze și să nu rămână nepăsători, pot face o diferență reală în comunitate.

Organizatorii îi invită pe toți cei care vor să contribuie la un cartier mai bun și la o Timișoara mai curată să li se alăture sâmbătă, 21 martie, de la ora 10:00, în fața Gării de Nord.

Contact/confirmări participare-> Instagram- @cine_e_arturv3, Facebook- Martin Artur.

