Timișoara devine gazda Forumului pentru valori europene

Municipiul Timișoara împreună cu Ministerul Afacerilor Externe va organiza, începând din acest an, Timișoara Forum for European Values, un eveniment internațional anual dedicat promovării valorilor europene, democrației și extinderii Uniunii Europene.

Parteneriatul va fi formalizat printr-un Protocol de colaborare pe o perioadă de patru ani și urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara.

„Pentru a susține orientarea strategică europeană a Timișoarei, care este garanția prosperității noastre, este crucial să întărim diplomația orașului. Acest forum este o continuare a demersurilor începute cu proiectul Capitalei Europene a Culturii și cu cel al Premiului Timișoara pentru Valori Europene, care au contribuit la poziționarea orașului pe harta europeană.

De aceea voi propune Consiliului Local să continuăm inițiativa de succes de anul trecut, Timișoara City Summit, dezvoltând-o sub umbrela Timișoara Forum for European Values, un summit european anual dedicat dezbaterii viitorului Europei.

Pentru acest proiect vom încheia și un parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, care va fi partenerul nostru principal în următorii patru ani, contribuind astfel la consolidarea reputației internaționale a Timișoarei și a României”, spune primarul Dominic Fritz.

Forumul va avea loc anual la Timișoara, pe durata a două zile, și va reuni miniștri, primari europeni, lideri instituționali, reprezentanți ai mediului civic și economic, devenind o platformă de dialog strategic și cooperare europeană. Inițiativa vine în continuarea succesului „Timișoara Cities Summit” (29–30 septembrie 2025), la care a participat Președintele Nicușor Dan, alături de primari și lideri din 15 țări din Uniunea Europeană și din țările candidate.

Forumul se aliniază priorităților de politică externă ale României, inclusiv sprijinului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și a statelor din Balcanii de Vest. În cadrul fiecărei ediții, Ministerul Afacerilor Externe are în vedere organizarea unei reuniuni multilaterale ministeriale la Timișoara, menită să consolideze dialogul politic între statele membre și partenere ale Uniunii Europene.

În cadrul parteneriatului, Municipiul Timișoara va asigura dimensiunea locală și logistică a evenimentului, implicarea administrațiilor locale europene și promovarea Forumului la nivel național și internațional. Ministerul Afacerilor Externe va garanta profilul diplomatic și european al evenimentului, facilitând participarea oficialilor de rang înalt și integrarea obiectivelor de politică externă ale României în agenda Forumului.

Lansarea Forumului are loc într-un context regional relevant: în 2026, România deține Președinția Inițiativei Central Europene (ICE), sub motto-ul „Closer in the region, stronger in Europe”. Mandatul românesc vizează consolidarea integrării europene, creșterea conectivității economice, securitatea spațiului informațional, sprijinirea autorităților locale și implicarea tinerilor. Proiectul de hotărâre poate fi consultat la următorul link: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/66511ab7-509c-46f3-a904-b456f3b5aab6