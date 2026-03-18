Mecanici de locomotivă, pe bani. Un profesor din Timișoara lua mită de la cursanți pentru a-i promova

Un profesor a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a luat bani de la cursanți ca să îi promoveze la examenul de mecanic de locomotivă.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a anunțat, miercuri, că a finalizat cercetările într-un dosar de luare de mită.

Potrivit procurorilor, în cauză s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, profesor al Centrului pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare – Teritorial Timișoara.

În septembrie 2023, acesta a primit 2.000 de lei de la zece cursanți în scopul facilitării promovării testării în cadrul programului de formare profesională „mecanic de locomotivă”, conform Mediafax.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluționare Tribunalul Timiș.

