O navă s-a scufundat în Portul Midia. O persoană a murit, alte 4 sunt căutate

Pompierii din Constanța intervin, miercuri dimineața, în Portul Midia, unde o navă, posibil cu cinci persoane la bord, s-a scufundat.

Potrivit ISU Constanța, este vorba de un remorcher, pe care s-ar afla cinci persoane, scufundat în Dana 1 din Portul Midia.

La fața locului intervin trei echipaje SAJ, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un elicopter, un echipaj SMURD, o mașina de stingere, o ambarcațiune și echipa de scafandri.

O persoană este în curs de resuscitare. Aceasta a fost adusă la cheu.

Update 1: Potrivit unei informări a Midia Marine Terminal, remorcherul companiei s-a scufundat miercuri dimineața, în jurul orei 8.40, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.

„Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, a transmis compania.

Situația este gestionată de ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct.

Update 2: Directorul Portului Constanța, Mihai Teoderescu, spune că este vorba de remorcherul Astana.

Conform acestuia, remorcherul se afla la manevra de sosire cu o ambarcațiune: „Nava Astana a anunțat oprirea motoarelor, ulterior s-a răsturnat pe tribord, nava s-a întors cu chila în sus și apoi s-a scufundat cu pupa”.

Acesta spune că sunt anunțate cinci posibile victime.

Întrebat la Digi24 dacă este vorba de patru persoane date dispărute și o persoană adusă la mal, directorul a spus: „În mare, informația este corectă”.

El susține că accidentul s-ar fi putut produce din cauza unei erori de manevră sau din cauza curenților foarte puternici.

Update 3: ISU Constanța a anunțat că persoana căreia i s-au aplicat manevre de resuscitare a fost declarată decedată.

Potrivit informațiilor transmise de KMG Rompetrol, 5 persoane se aflau la bordul remorcherului scufundat.

„Una dintre ele a fost recuperată de salvatori și a fost resuscitată de forțele de intervenție, în Portul Midia. În ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul. Momentan, ceilalți patru colegi nu au fost găsiți de autorități, care în misiunea de salvare sunt asistate de scafandri Midia Marine Terminal”, a transmis compania.

Aceasta anunță că până în acest moment nu au fost stabilite cu exactitate cauzele producerii accidentului naval.

În larg execută misiuni de căutare-salvare două ambarcațiuni de la Arsvom cu patru scafandri. Pe drum spre locul evenimentului este încă o ambarcațiune Arsvom pe care se află 10 scafandri, patru din cadrul ISU și șase tot din cadrul Arsvom.

Intervenția este în derulare.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Ziarul Amprenta