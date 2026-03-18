Cupa Africii are o nouă câștigătoare

Surpriză de proporții în Africa! Comisia de apel a Confederației Africane de Fotbal (CAF) a decis că Maroc este câștigătoarea Cupei Africii pe Națiuni la două luni de la disputarea finalei, relatează Mediafax.

CAF a anunțat că Senegal a pierdut la „masa verde” finala Cupei Africii pe Națiuni 2025, iar rezultatul meciului a fost omologat cu 3-0 în favoarea Marocului.

Finala Cupei Africii pe Națiuni 2025, disputată la 18 ianuarie 2026, la Rabat, s-a încheiat inițial cu victoria Senegalului, 1-0 după prelungiri.

Golul decisiv a fost marcat de Pape Gueye, după ce Marocul ratase o șansă uriașă în finalul timpului regulamentar: Brahim Diaz a irosit un penalty acordat după intervenția VAR și apărat de Edouard Mendy.

Momentul penalty-ului, dictat după un fault asupra lui Diaz, a aprins imediat spiritele într-un meci deja extrem de tensionat.

Incidentele au izbucnit chiar în jurul acelei faze. Conform relatărilor de la meci și concluziilor disciplinare ulterioare, jucătorii Senegalului au părăsit temporar terenul în semn de protest, la indicația selecționerului Pape Bouna Thiaw, iar jocul a fost întrerupt mai bine de 14 minute.

CAF a sancționat ulterior federația senegaleză pentru comportamentul nesportiv al jucătorilor și al staff-ului tehnic, pentru reacțiile față de arbitru și pentru conduita suporterilor.

De partea cealaltă, federația marocană a fost găsită responsabilă pentru incidentele cu copiii de mingi, pentru interferențele în jurul zonei OFR/VAR și pentru folosirea laserelor de către suporteri.

Decizia a fost luată de Comisia de Apel a CAF, în baza articolului 84 din regulamentul Cupei Africii pe Națiuni, după ce Federația Regală Marocană de Fotbal (FRMF) a contestat hotărârea anterioară a Comisiei de Disciplină.

Forul de apel a admis contestația marocană, a anulat decizia precedentă și a stabilit că acțiunile echipei Senegalului intră sub incidența articolelor 82 și 84 din regulamentul competiției.

În motivarea sa, Comisia de Apel a concluzionat că Federația Senegaleză de Fotbal (FSF), prin comportamentul echipei sale, a încălcat articolul 82 al regulamentului AFCON.

Ca urmare, Senegalul a fost declarat învins prin forfait, iar Marocul a primit victoria oficială cu 3-0. Pe lângă verdictul privind rezultatul finalei, Comisia de Apel s-a pronunțat și asupra altor incidente analizate în dosar.

În cazul lui Ismaël Saibari, jucător al naționalei Marocului, CAF a menținut concluzia potrivit căreia acesta a comis o abatere, încălcând articolele 82 și 83 alineatul 1 din Codul Disciplinar.

Totuși, sancțiunea a fost modificată: fotbalistul a primit o suspendare de două meciuri oficiale CAF, dintre care unul cu suspendare, iar amenda de 100.000 de dolari a fost anulată.

Totodată, CAF a confirmat responsabilitatea FRMF pentru incidentul implicând copiii de mingi, însă a redus amenda aplicată federației marocane de la valoarea inițială la 50.000 de dolari.

În ceea ce privește interferențele din jurul zonei de revizuire OFR/VAR, apelul a fost respins, iar amenda de 100.000 de dolari a fost menținută.

Forul continental a revizuit și sancțiunea legată de incidentul cu laserul, reducând amenda dictată împotriva FRMF la 10.000 de dolari.

Prin această decizie, CAF închide unul dintre cele mai sensibile dosare disciplinare ale turneului AFCON 2025, finala fiind decisă oficial nu pe teren, ci la nivelul structurilor de apel ale confederației.