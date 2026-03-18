Baza sportivă „Vasile Deheleanu” va fi deschisă la Timişoara (foto)

Municipalitatea deschide baza sportivă „Vasile Deheleanu”, o investiție, în valoare de aproape 5 milioane de lei, care a fost acoperită integral din bugetul local.

Infrastructura bazei include un teren de fotbal, un teren multifuncțional, precum și o clădire dotată cu tribună, vestiare, cabinet medical și spații tehnice. De asemenea, baza beneficiază de o instalație de nocturnă și de panouri solare, a comunicat Primăria Timişoara.

Noua bază, care poartă numele „Vasile Deheleanu” – simbol al fotbalului timișorean, născut în cartierul Mehala, multiplu campion național cu Ripensia în anii ’30 și fost antrenor al Politehnicii Timișoara – va fi administrată de către SCM Timișoara, clubul municipalității.

Inaugurarea – sâmbătă, 21 martie

Primăria Timişoara a transmis că programul evenimentelor de inaugurare va debuta sâmbătă, 21 martie, începând cu ora 10, când vor avea loc turnee pentru copii la categoriile 2015 și 2017, cu participarea a aproximativ 225 de tineri sportivi.

În intervalul orar 11-15 se vor desfășura concursuri de baschet, un quiz despre istoria fotbalului și întreceri la darts.

Între orele 15 și 18, terenul de fotbal va fi disponibil pentru publicul larg, înainte de meciul de old-boys dintre Poli și CFR Timișoara, programat pentru ora 18.

Ziua se va încheia de partida de juniori Under 14 dintre Poli și Ripensia, la care va fi prezent și lotul de seniori de la Poli.

Ziua de duminică, 22 martie, va fi dedicată Cupei Firmelor la fotbal, care se va desfășura în intervalul 10-19.