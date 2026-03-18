Timișoara Jazz Festival 2026 revine cu un format extins, din martie până în septembrie

Timișoara Jazz Festival ajunge în 2026 la cea de-a 14-a ediție și propune un format extins, care aduce jazzul mai aproape de oraș și de public, printr-o serie de evenimente desfășurate pe parcursul mai multor luni.

Programul este gândit ca un parcurs cultural care urmărește ritmul anotimpurilor și propune contexte diferite de întâlnire cu muzica: în aer liber, în spații de patrimoniu, în mediul academic sau în zone cu valoare simbolică pentru istoria jazzului local.

Ediția din 2026 include șase momente principale:

Bloom , 20 martie 2026, Grădina Urbană UVT

Secession × Heritage of Timișoara , 13–14 iunie 2026, Piața Plevnei

Midsummer , 24 iunie 2026, Universitatea de Vest din Timișoara

City Celebration , 1–2 august 2026, Biserica Sf. Ecaterina & Biserica Millennium

Equinox , 23 septembrie 2026, zona Pod 16, malul Begăi

Timișoara Jazz Festival (TJF14), 25–27 septembrie 2026, Colegiul Național de Artă „Ion Vidu”

Prin această structură, festivalul își propune să diversifice publicul și să creeze contexte accesibile pentru cei care descoperă jazzul pentru prima dată, dar și pentru cei deja familiarizați cu acest gen.

Un pilon important al ediției îl reprezintă componenta de cercetare și arhivare a jazzului timișorean, cu accent pe perioada Pod 16. Aceasta va fi valorificată prin expoziții, discuții publice și o serie de materiale audio-video realizate pe parcursul anului, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara.

Bloom deschide programul Timișoara Jazz Festival 2026

Primul eveniment al ediției, Bloom, are loc vineri, 20 martie 2026, începând cu ora 17:00, în Grădina Urbană UVT, și propune un format accesibil, într-un cadru relaxat și intim, unde muzica poate fi ascultată de aproape.

Seara începe cu un warm-up vinyl set, urmat de un concert live susținut de Sebastian Studnitzky (trompetă & electronics) și Mischa Blanos (pian & electronics), într-un proiect prezentat în premieră absolută.

Concertul propune o întâlnire între jazz contemporan și muzica electronică, într-un dialog între trompetă, pian și live electronics. Sebastian Studnitzky, muzician german cu o carieră internațională și fondator al XJAZZ Festival Berlin, este recunoscut pentru abordarea sa care traversează jazzul, muzica clasică și electronică. Alături de el, pianistul și producătorul român Mischa Blanos explorează un teritoriu sonor aflat între neoclasic, ambient și techno.

Bloom funcționează ca un punct de acces în programul festivalului, adresându-se atât publicului familiarizat cu jazzul, cât și celor care îl descoperă pentru prima dată.

Accesul este liber.

Despre Timișoara Jazz Festival

Început în 2006, Timișoara Jazz Festival a adus de-a lungul timpului pe scenele orașului artiști importanți ai jazzului contemporan, atât internaționali, cât și locali. Ediția din 2026 marchează o nouă etapă în dezvoltarea festivalului, printr-un format extins și o abordare orientată spre accesibilitate, educație și diversificarea publicului.