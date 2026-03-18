Ziua Mondială a Asistenței Sociale, marcată la Timișoara printr-un eveniment dedicat profesioniștilor

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a organizat un eveniment dedicat profesioniștilor din domeniul social.

Întâlnirea a reunit experți, reprezentanți ai instituțiilor locale, fundații și ONG-uri din oraș, oferind un cadru de dialog, colaborare și celebrare a muncii dedicate sprijinirii persoanelor vulnerabile.

Evenimentul a fost deschis de Emese Esztero, director general al Direcției de Asistență Socială Timișoara, alături de Paula Romocean, viceprimar al municipiului Timișoara, Ana Rădulescu, președinte al Asociația Asistenților Sociali din România, și Adriana Dolceanu, redactor-șef la Radio Timișoara.

„La un moment aniversar, este potrivit să ne oprim pentru a recunoaște munca, dedicarea și efortul asistenților sociali și ale tuturor celor care activează în serviciile sociale.

Societatea românească are nevoie, mai mult ca oricând, de profesii care construiesc încredere, relații și responsabilitate socială.

Munca asistenților sociali contează, impactul lor contează, iar activitatea pe care o desfășoară în comunitățile noastre face cu adevărat diferența” a declarat Ana Rădulescu, președinte ASproAS.

În cadrul evenimentului, participanții au avut ocazia să prezinte și să discute exemple de intervenții sociale comunitare de succes, atât din evidența DAS MT cât și a ONG-urilor locale. Scopul a fost facilitarea schimbului de bune practici și know-how între profesioniști, contribuind la dezvoltarea unor strategii eficiente în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Totodată, a fost prezentat proiectul european Social PRO, finanțat prin programul Erasmus+, care urmărește creșterea calității serviciilor sociale publice prin formarea și instruirea personalului din domeniu.

Evenimentul a inclus și un moment muzical susținut de Beck Corlan, precum și o expoziție digitală intitulată „1000 de fețe ale asistentului social”, menită să ilustreze diversitatea rolurilor și activităților desfășurate de asistenții sociali în munca de teren.

„Pentru evenimentul din acest an, s-a ales simbolul celor 1001 de povesti și 1000 de imagini ale asistenților sociali.

Prin fiecare caz, fiecare poveste, se conturează imaginea completă și complexă a profesiei de asistent social.

Nu toate poveștile pot fi spuse și fotografiate. Fiecare intervenție, vizibilă sau nu, reprezintă dedicarea și contribuția voastră valoroasă într-o lume din ce în ce mai divizată. „Harambee” descrie cel mai bine munca asistenților sociali care, alături de membri comunității, construiesc, zi de zi, soluții, sprijin și speranță”, spune Emese Esztero, director general DAS MT.

CITEȘTE ȘI: Primăria Timișoara aruncă pisicile fără stăpân în curtea asociațiilor de proprietari

Ziua Mondială a Asistenței Sociale este sărbătorită anual, fiind inițiată de Federația Internațională a Asistenților Sociali în anul 1983. Această zi aduce în prim-plan realizările asistenților sociali și contribuția semnificativă a acestei profesii.

Tema din acest an este „Construirea împreună a speranței și armoniei: un apel Harambee pentru unirea unei societăți divizate”. Conceptul „Harambee”, provine din limba swahili și reflectă ideea de solidaritate și efort colectiv pentru binele comun, valori care stau la baza intervențiilor sociale din comunitate.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, în colaborare cu asociațiile, fundațiile și organizațiile neguvernamentale subvenționate de Consiliul Local prin Direcția de Asistență Socială, evidențiind importanța parteneriatului dintre administrația publică și sectorul non-guvernamental în dezvoltarea unor servicii sociale eficiente și adaptate nevoilor comunității.