Capitala Banatului de Munte continuă să îşi schimbe înfăţişarea

Caracterizat pe vremuri printr-un grad ridicat de poluare industrială, municipiul Reșița, capitala Banatului de Munte, și-a stabilit de mai mulți ani obiectivul strategic al reabilitării ecologice.

Una dintre cele mai recente inițiative, amenajarea noului parc urban din zona Triaj, o investiție de 7,5 milioane de lei se apropie de finalizare.

Lucrarea, finanțată prin Programul Regional Vest cu o cotă de 95 la sută fonduri europene nerambursabile, a demarat în luna noiembrie a anului trecut și are ca obiectiv amenajarea ca spațiu verde, sportiv și de agrement a unei suprafețe de 19 mii de metri pătrați, care va fi conectat cu promenada Bârzavei.

O inițiativă similară vizează Parcul Tricolorului, unde vor fi refăcute alei și platforme însumând aproape șase mii de metri pătrați, vor fi amenajate circa o sută de locuri de odihnă, precum și peste 30 de rastele pentru biciclete, în paralel urmând să fie reabilitați circa trei mii de metri pătrați de spații verzi.

Investiția, estimată la 55,4 milioane de lei, face parte din proiectul de reabilitare a zonelor degradate din cartierul Govândari și zona Calea Caransebeșului.