CJ Timiș susține financiar performanța liceenilor pasionați de tehnologie și inginerie

După rezultatele remarcabile obținute de elevii din Timișoara la Campionatul Național de Robotică – FIRST Tech Challenge România, 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬̦ 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚̆ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐞𝐢 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐂𝐒𝐇 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐭𝐨𝐧, SUA.

Administrația județeană a susținut această echipă și anul trecut, acoperind cheltuielile de deplasare la competiția mondială.

Echipa de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” este câștigătoarea Inspire Award, cea mai importantă distincție la nivel național, obținută într-o competiție cu 96 de echipe din întreaga țară.

În 2025, la prima participare mondială, elevii timișoreni au obținut locul 3 la nivel global. Anul acesta, merg mai departe cu obiective și mai ambițioase.

În același timp, CJ Timiș sprijină și echipa CyberMoon de la Colegiul Național „C.D. Loga”, care a obținut locul III – Sustain Award, performanță ce le asigură prezența printre cele 12 echipe din România calificate la competiții internaționale de tip Premier Events.

„𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑢𝑙 𝐽𝑢𝑑𝑒𝑡̦𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑖𝑠̦ 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑢𝑐 𝑚𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒, 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡̦𝑖𝑒, 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡̦𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠̦𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎̆ 𝑓𝑎𝑝𝑡𝑢𝑙 𝑐𝑎̆ 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡̦𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎̆ 𝑠𝑢𝑠𝑡̦𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎̆ 𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑛”, a precizat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.