Conflict între elevi la Jimbolia: un minor a ajuns la spital

Un elev de 14 ani a fost transportat la spital după ce a fost implicat într-un conflict între colegi petrecut joi, într-o unitate de învățământ din Jimbolia.

Incidentul a fost semnalat de o profesoară, iar polițiștii au demarat verificări în acest caz.

Potrivit IPJ Timiș, la data de 19 martie 2026, în jurul orei 12:00, polițiștii au fost sesizați de către o profesoară din cadrul unei unități de învățământ din orașul Jimbolia, cu privire la producerea unui conflict spontan între doi elevi.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde în urma primelor verificări, au constatat că pe fondul unei altercații între doi elevi, un alt elev de 14 ani care ar fi intervenit să atenueze conflictul ar fi fost împins de către unul dintre aceștia, căzând la sol.

Elevul a fost transportat la spital pentru efectuarea unor investigații medicale.

În cauză, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii incidentului, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.