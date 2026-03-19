Echipele de robotică ale elevilor din Timișoara, calificate la competițiile internaționale, au nevoie de sprijin financiar

Timișoara se mândrește cu două echipe de robotică care, în urma recentei participări la etapa națională a concursului FIRST Tech Challenge, s-au calificat mai departe.

Este vorba despre echipa CSH a Colegiului Național Pedagogic ”Carmen Sylva”, calificată la Campionatul Mondial de la Houston, din aprilie, și despre echipa CyberMoon a Colegiului Național ”Constantin Diaconovici Loga”, calificată pentru Chicago Robotics Invitational 2026, din luna iulie.

Din componența celor două echipe fac parte mai mulți elevi, fiecare având atribuită câte e o secțiune, iar costurile privind deplasarea, cazarea și pregătirea tehnică depășesc puterea financiară a familiilor acestor tineri, ridicându-se la zeci de mii de euro.

Prin urmare, pentru a-și duce visul mai departe, acești elevi au nevoie de sprijinul comunității, în măsura în care acest lucru este posibil.

Pentru echipa CSH, contribuțiile pot fi virate în contul Asociației A.I.C.I. – RO39 WBAN 0058 3650 5671 RO01 – deschis la BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., sucursala Timișoara.

Pentru echipa CyberMoon, sprijinul financiar poate fi acordat prin Asociația PRO Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” în contul RO54 BTRL 0360 1205 1383 26XX, Banca Transilvania.