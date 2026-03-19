Garda de Mediu Timiș: Arderile de vegetație nu vor mai fi tolerate

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș atrage atenția că incendierea miriștilor și a vegetației uscate reprezintă o încălcare gravă a legii.

Incendierea miriștilor nu este „curățenie de primăvară”, este poluare, pericol și infracțiune.

În cazul nerespectării legii, se aplica amenzi de până la 50.000 lei, iar în cazurile grave pot fi întocmite dosare penale.

Garda de Mediu Timiș anunță intensificarea controalelor în teren.

”Cei care aleg să dea foc terenurilor vor fi identificați și sancționați. Fără excepții.

Primăriile au obligația legală de a preveni și de a lua măsuri. Lipsa de acțiune atrage răspunderea.

Orice incendiu trebuie raportat imediat la 112”, spune Luci Mușuroi, comisar-șef al Gărzii de Mediu Timiș.