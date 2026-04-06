Administrația Prezidențială, în criza combustibililor: România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare.

România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale, transmite, luni, Administrația Prezidențială, după întâlnirea lui Nicușor Dan, cu premierul, cu miniștri și cu industria petrolieră.

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și cu reprezentanții companiilor din industria petrolieră OMV Petrom și Rompetrol. Scopul întâlnirii a fost analiza situației aprovizionării cu țiței și combustibil în contextul evoluțiilor internaționale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

„În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale. Totuși, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă”, transmite Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, comunicarea va permite monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție.

(sursa: Mediafax)