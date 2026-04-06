Accident mortal pe un drum din vestul țării

Șoferul unui autocamion și-a pierdut viața, luni, în urma unui accident rutier produs în localitatea Curtici, județul Arad.

Potrivit primelor informații, conducătorul auto a scăpat mastodontul de sub control și a ieșit în decor.

A intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD, dintre care una Terapie Intensivă Mobilă.

În urma accidentului, șoferul autocamionului a intrat în stop cardiorespirator.

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajul medical, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar decesul a fost constatat de medicul echipajului SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

