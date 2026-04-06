Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident mortal pe un drum din vestul țării

Șoferul unui autocamion și-a pierdut viața, luni, în urma unui accident rutier produs în localitatea Curtici, județul Arad.

Potrivit primelor informații, conducătorul auto a scăpat mastodontul de sub control și a ieșit în decor.

A intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD, dintre care una Terapie Intensivă Mobilă.

În urma accidentului, șoferul autocamionului a intrat în stop cardiorespirator.

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajul medical, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar decesul a fost constatat de medicul echipajului SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

Sursa foto: arq.ro

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *