Un bărbat a decedat într-un accident produs pe autostrada A1, în Timiș

Luni, 6 aprilie, în jurul orei 18:25, pe autostrada A1 Deva-Nădlac, a avut loc un accident pe sensul de mers dinspre localitatea Giarmata înspre municipiul Arad, între un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani și un autocamion condus de un bărbat de 36 de ani.

În urma impactului, șoferul mașinii mici și-a pierdut viața, iar o femeie de 50 de ani, rănită grav, a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD de la Arad.

Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

