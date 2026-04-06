Accident extrem de grav în Timiș. A fost solicitat elicopterul SMURD

Luni, 6 aprilie, în jurul orei 18:25, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe A1 km 504 (sensul de mers spre Arad).

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de Lucru Pișchia cu o autospecială de primă intervenție si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD cu medic.

În accidentul rutier sunt implicate un autotren și un autoturism cu platformă.

În urma evenimentului rutier au rezultat două victime (din autoturism), dintre care una decedată (sex masculin), și o victimă de sex feminin, conștientă, cooperantă.

A fost alertat elicopterul SMURD Arad, care a preluat și transportat la spital victima de sex feminin.

