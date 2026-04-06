Oferta culturală a Consiliului Județean pentru perioada 6 – 12 aprilie

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, expoziții temporare și permanente.

Centrul Multifuncțional Bastion vă invită astăzi la vernisajul expoziției de pictură „Retrospectivă – Mihai Teodor Olteanu: 50 de ani de creație”, care reunește o colecție valoroasă de lucrări realizate de-a lungul a cinci decenii, oferind publicului ocazia de a urmări evoluția artistică a celui cunoscut drept „Pictorul Revoluției”.

De asemenea, proiectul Musica Ricercata | DiVERDI continuă itinerariul dedicat artei vocale verdiene și ajunge la Foeni. Publicul este invitat la un recital susținut de absolvenții atelierului de vocalitate coordonat de baritenorul american Michael Spyres. Evenimentul propune un program alcătuit din lucrări semnate de Giuseppe Verdi și va avea loc la Conacul Mocioni din Foeni. Intrarea este gratuită, cu programare prealabilă, prin completarea formularului de înscriere: https://forms.gle/7V7h43RoJQeUQh2t5

LUNI, 6 APRILIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisajul expoziției de pictură „Retrospectivă – Mihai Teodor Olteanu: 50 de ani de creație”, ora 18:00.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MARȚI, 7 APRILIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Retrospectivă – Mihai Teodor Olteanu: 50 de ani de creație”;

Recital la Conacul Mocioni din Foeni, ora 19:00.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MIERCURI, 8 APRILIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Retrospectivă – Mihai Teodor Olteanu: 50 de ani de creație”.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”;

Expoziția „Când Lumea se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas”, în Galeria Parafraze, etaj II;

Expoziția „Scânteia luminii prin cenușă”, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Moonbound – Path to Performance”, Bastionul Maria Theresia – hol.

JOI, 9 APRILIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Retrospectivă – Mihai Teodor Olteanu: 50 de ani de creație”.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”;

Expoziția „Când Lumea se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas”, în Galeria Parafraze, etaj II;

Expoziția „Scânteia luminii prin cenușă”, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Moonbound – Path to Performance”, Bastionul Maria Theresia – hol.

SÂMBĂTĂ, 11 APRILIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Moonbound – Path to Performance”, Bastionul Maria Theresia – hol.

În perioada sărbătorilor pascale, instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Timiș vor fi închise, după cum urmează:

Centrul Multifuncțional Bastion: închis în perioada 10 – 12 aprilie;

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș: închis în perioada 10 – 12 aprilie;

Muzeul Național al Banatului: închis vineri, 10 aprilie și în perioada 12 – 14 aprilie;

Muzeul Național de Artă Timișoara: închis în perioada 10 – 14 aprilie;

Muzeul Satului Bănățean: închis în perioada 12 – 14 aprilie.