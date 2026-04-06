Președintele Nicușor Dan vine marți, 7 aprilie, la Timișoara.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va participa, în data de 7 aprilie 2026, la o vizită oficială în Timișoara, alături de Președintele României, domnul Nicușor Dan.

Vizita are ca obiectiv evaluarea Centrului de mari arși din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, precum și analiza capacității de intervenție și a dezvoltării rețelei naționale pentru tratamentul pacienților cu arsuri severe.

Vizita este programată pentru ora 11. La finalul acesteia, ministrul Sănătății, alături de Președintele României, vor susține declarații de presă

