A luat foc paraclisul unei biserici din Săcălaz, pe aproximativ 300 mp

Marți, 7 aprilie, în jurul orei 07:25, Pompierii timișeni au fost anunțați prin 112 despre izbucnirea unui incendiu la o biserică din lemn – paraclis provizoriu – din comuna Săcălaz, str. Lacului.

Au fost alertate Detașamentele 1 și 2 de Pompieri Timișoara, iar la locul evenimentului s-au deplasat trei autospeciale de stingere, un autocamion cu container de stingere, o autoscară mecanică, o autocisternă de 30.000 l si un echipaj SMURD, cu un efectiv de 28 pompieri.

În sprijin a acționat SVSU Săcălaz.

Incendiul s-a manifestat cu ardere generalizată, pe o suprafață de aproximativ 300 mp, fără pericol de propagare.

Flăcările au fost stinse cu puțin înainte de ora 8.

Din fericire, nu se înregistrează victime, a transmis ISU Timiș.

UPDATE: Pompierii au stabilit că incendiu s-a produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un conductor electric defect/neizolat corespunzător.

