Achiziții prin cooperare locală

Situată în zona premontană a județului Timiș, comuna Fârdea resimte necesitatea unei înzestrări tehnice mai consistente, pentru a-și putea administra corespunzător domeniul public.

Ca atare, administrația locală a decis, în cadrul celei mai recente ședințe de plen a consiliului local, să achiziționeze o autoutilitară cu benă basculabilă și o mașină de tuns iarba, investiția însumând, cu includerea TVA, aproape 558 de mii de lei.

Finanțarea acestei achiziții este asigurată, în integralitate, prin intermediul liniei de proiecte avansate prin Grupul de Acțiune Locală ”Țara Făgetului”.

Comuna Fârdea reunește, în cele șapte sate componente, circa 1.700 de locuitori, astfel că, fără această formă de sprijin, o astfel de achiziție ar fi fost mai dificilă.

Sursa foto: Ghidul Banatului