Agendă culturală prudentă într-o comună timișeană

Faptul că, urmare a măsurilor de ajustare bugetară recent decise la nivel central, administrațiile locale au avut emoții cu privire la modul în care-și vor putea finanța din bugetele proprii activitățile culturale, n-a împiedicat consiliul local al comunei timișene Fibiș să treacă la adoptarea agendei culturale aferente anului următor – 2026.

Agenda cuprinde sărbătorirea Zilei Mamei (în martie), serata-concurs de poezie în grai bănățean (în aprilie), Ziua Comunei (în mai-iunie), Ziua Roadele toamnei (în octombrie) și tradițiile de Crăciun (firește, în decembrie).

Activitățile propuse sunt, totuși, marcate de prudență bugetară, cele cinci manifestări înscrise în calendarul local însumând o finanțare de doar 45 de mii de lei.

De amintit că, la cea mai recentă rectificare a bugetului local pe anul în curs (a șasea din 2025), administrația locală a reușit să crească veniturile generale cu 76,61 mii de lei, în pofida faptului că sumele care urmau să fie primite de la nivelele superioare s-au redus cu 22 de mii de lei.

Imagine de arhivă

