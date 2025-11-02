Casă cuprinsă de flăcări în Lovrin. Pompierii au scos la timp o butelie

Duminică, 2 noiembrie, în jurul orei 12:10, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o locuință din comuna Lovrin.

A fost alertată Secția de Pompieri Sânnicolau Mare și la locul evenimentului s-au deplasat zece pompieri cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. În sprijin a fost solicitat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

La sosirea pompierilor la locul evenimentului, incendiul se manifesta în două încăperi (baie și bucătărie), pe o suprafață de aproximativ 50 mp. Din interior a fost extrasă o butelie.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp, fiind salvate astfel, celelalte încăperi. În urma incendiului au ars obiecte de mobilier, câteva electrocasnice și materiale inflamabile.

Din fericire nu se înregistrează victime.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind jarul sau scânteie provenite dintr-un mijloc de încălzire.

Recomandări de la ISU Timiș

Pentru evitarea acestor situații de urgență, transmitem pentru cetățeni următoarele recomandări:

La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură:

· Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare;

· Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba;

· Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

· În faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;

· Nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

· Copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;

· Cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.