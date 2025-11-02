CSC Dumbrăvița, victorie istorică în Ghencea!

Formația CSC Dumbrăvița a evoluat duminică pe terenul Stelei, unde a obținut o victorie istorică și a produs surpriza etapei a 12 din Liga a 2-a la fotbal.

Timișenii s-au impus cu scorul de 1-0 (0-0), grație golului marcat de Pădurariu, în minutul 75, din penalty.

CSC Dumbrăvița: Mikloș – Gladun, Misarăș, Panaite, Ciurel, Popovici (Rz. Morariu 61′) – Vasile (cpt.), Pădurariu, Ailenei – Gondiu (Sofran 61′), Cristea (Calotă 85′).

În celelalte partide s-au înregistrat rezultatele: Politehnica Iași – FC Bihor Oradea 2-1, Metalul Buzău – AFC Câmpulung Muscel 4-0, CS Tunari – CSM Reșița 0-1, FC Bacău – CSC Șelimbăr 1-1 (gruparea din Șelimbăr a acuzat însă faptul că jucătorul Bacăului, Marius Ursu, a evoluat fără să fie trecut pe foaia de arbitraj, rezultatul urmând probabil să fie decis la comisiile FRF), CS Afumați – ASA Târgu Mureș 2-1, CSM Slatina – Chindia Târgoviște 1-1, Gloria Bistrița – Corvinul Hunedoara 0-1, Ceahlăul Piatra Neamț – Olimpia Satu Mare 1-0 și Concordia Chiajna – CS Dinamo București 2-1.