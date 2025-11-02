Accident cu două victime în Timișoara. Un tânăr, de 20 de ani, a condus un autoturism pe bld. 16 Decembrie, dinspre Calea Șagului înspre bld. Constantin Brâncoveanu, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către un bărbat, de 35 de ani.

În urma impactului, au rezultat 2 victime, respectiv bărbatul de 35 de ani și un minor, de 8 ani, pasager în autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a informat IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.