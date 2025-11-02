Accident cu două victime în Timișoara

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident cu două victime în Timișoara

Accident cu două victime în Timișoara. Un tânăr, de 20 de ani, a condus un autoturism pe bld. 16 Decembrie, dinspre Calea Șagului înspre bld. Constantin Brâncoveanu, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către un bărbat, de 35 de ani.

În urma impactului, au rezultat 2 victime, respectiv bărbatul de 35 de ani și un minor, de 8 ani, pasager în autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a informat IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

CITEȘTE ȘI: CSC Dumbrăvița, victorie istorică în Ghencea!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *