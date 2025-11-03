Incendiu la Chevereșu Mare. Pompierii au extras la timp două butelii

Incendiu la Chevereșu Mare. Pompierii au extras la timp două butelii

Duminică, în jurul orei 21:00, pompierii din cadrul Stației Buziaș au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Chevereșu Mare.

La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă. Incendiul se manifesta cu ardere generalizată la o construcție din lemn, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

Datorită intervenției promptă a pompierilor, flăcările au fost localizate și împiedicate să se extindă la anexele aflate în aceeași curte.

Au fost extrase din interior două butelii.

În urma incendiului au ars materialele combustibile din alcătuirea construcției.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Un bărbat s-a autoevacuat în siguranță.

