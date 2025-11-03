Paula Romocean, aleasă președinte al USR Timișoara. Cei 14 membri ai Biroului Local

În urma Adunării Generale la care au participat peste 200 de membri cu drept de vot, USR Timișoara și-a desemnat noul for de conducere. Paula Romocean a fost aleasă președinte al organizației locale.

“Obiectivul meu pentru acest mandat este să fim printre timișoreni, să le ascultăm opiniile și ideile și să creștem organizația USR de Timișoara. Rolul partidului este să genereze o viziune politică și de politici publice pe care să o punem în aplicare la nivel local și național. Filiala Timișoara este vie, implicată și este una dintre cele mai puternice din USR”, a declarat Paula Romocean.

De asemenea, a fost ales și Biroul Local al USR Timișoara, format din 14 membri:

Militaru Elena Rodica – doctor inginer, consilieră locală

Rusu Mihaela-Paula – medic, consilieră locală

Ștefea Petru Marin – profesor universitar

Popescu Raluca – medic ginecolog

Negrișanu Răzvan Gabriel – arhitect, liderul consilierilor locali ai USR

David Roberto Sebastian – programator, consilier local

Merean Ovidiu – programator, consilier local

Hochmuth Simona Anca – cadru didactic

Povară Sorin Marius – inginer constructor proiectant, consilier local

Mihala Larissa – manager în domeniul sănătății, consilieră locală

Grigoruța Alexandru Ioan – antreprenor

Pavone Adela – profesoară

Băleanu George Eleonor – asistent medical generalist

Afronie Alexandru Paul – avocat