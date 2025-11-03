Acoperișul unei case din Timiș, distrus de flăcări pe 150 mp

În această dimineață, în jurul orei 5:00, pompierii lugojeni au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Găvojdia.

Incendiul a cuprins acoperișul pe o suprafață de aproximativ 150 mp, fiind limitată extinderea la încăperi sau vecinătăți.

În urma incendiului au fost afectate/deteriorate fațada casei, parțial, mobilierul din interior, precum și unele electrocasnice.

Ambulanța SAJ sosită la locul evenimentului a evaluat medical două persoane, acestea refuzând transportul la spital.

Incendiul s-a produs, cel mai probabil, în urma efectului termic al curentului electric, a transmis ISU Timiș.

