Întreruperi de curent în județul Timiș, în perioada 3 – 7 noiembrie

Întreruperi de curent în județul Timiș, în perioada 3 - 7 noiembrie 2025:

Luni, 03.11.202509:00 – 17:00Moșnița VecheAlte detalii: Str. Alunului, Scorsului, Fragului
Luni, 03.11.202509:00 – 17:00SăcălazAlte detalii: Partial,  Zona cartier Vile Ceparu II
Luni, 03.11.202509:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: str. Hunyady Janos (p), str. Imre Madach (p), str. Simfoniei (p), str. Zsigmond Moricz (p), str. Mures (p), str. Ferenc Mora (p)
Luni, 03.11.202509:00 – 17:00LugojAlte detalii: str Closca
Luni, 03.11.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Banatul (p), Aleea Citadelei (p), B-dul Dambovita (p), , Alte detalii: str. Sirius (p), str. Astrilor (p), Aleea Nagy Eugen (p), Aleea Azurului (p), B-dul Sudului (p)
Luni, 03.11.202509:00 – 17:00Beregsău MareAgenti economici: SC Generala ,Gradinita, Profi ,Vest Tract SRL | Alte detalii: Partial – str.I (p),str.II(p)
Luni, 03.11.202509:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Partial
Marți, 04.11.202509:00 – 17:00BanlocAlte detalii: Partial
Marți, 04.11.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Stefan Luchian (p), str. Dimitrie Dinicu (p), str. Iovita Luta, str. Neajlov (p), str. Stoica Nicolae de Hateg (p), str. Iuliu Podlipny (p)
Marți, 04.11.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Partial
Marți, 04.11.202509:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: str Primariei , Ciutei, Sf. Ana, Valiug
Marți, 04.11.202509:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Branduselor si Margaretelor
Marți, 04.11.202509:00 – 17:00OrțișoaraAlte detalii: Siloz
Marți, 04.11.202509:00 – 17:00PesacAlte detalii: PArtial
Marți, 04.11.202510:00 – 18:00GrabațAlte detalii: Extravilan, SPompe Anif Grabat , SC Barak , Jimbolia Extravilan -Ferma Smithfield
Miercuri, 05.11.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Timocului (p), str. Carol Telbisz (p), B-dul Mihai Eminescu (p), , Alte detalii: str. Tzara Tristan (p), str. Eugen Coseriu (p), str. Rodiei (p), str. Alexandru Lapusneanu (p), str. Hulubei Horia (p)
Miercuri, 05.11.202509:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: Str. Industriilor
Miercuri, 05.11.202509:00 – 17:00UrseniAlte detalii: Partial, Cartier Vile spre Rudicica
Miercuri, 05.11.202509:00 – 17:00SinersigAlte detalii: Partial
Miercuri, 05.11.202509:00 – 17:00LugojAlte detalii: str.Tesatorilor , Olosagului , Izlazu Mic , Caransebesului , Sudului  , restaurant Jadore
Miercuri, 05.11.202509:00 – 17:00Ohaba Română 
Miercuri, 05.11.202509:00 – 17:00PustinișAlte detalii: Partial
Miercuri, 05.11.202509:00 – 17:00Sânnicolau MareAlte detalii: str.Marasesti , str.9 Mai , str.Oituz , str.Barnutiu , str.Crisan , str.Subici , str.Oravita , str.Calea lui Traian(p), str.Closca
Miercuri, 05.11.202509:00 – 17:00ParțaAlte detalii: nr 386
Miercuri, 05.11.202513:30 – 15:30TimișoaraAgenti economici: Universitatea Politehnica Timisoara | Alte detalii: b-dul Parvan Vasile
Joi, 06.11.202509:00 – 17:00PustinișAlte detalii: Partial
Joi, 06.11.202509:00 – 17:00DragșinaAlte detalii: Partial
Joi, 06.11.202509:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: str. Alexandru Macedon, , Alte detalii: str. Sunetului (p), str. C-tin cel Mare (p), str. Mures (p), str. Rembrandt (p), str. Ion Luca Caragiale (p), str. Academiei (p), str. Nistru
Joi, 06.11.202509:00 – 17:00Peciu NouAlte detalii: Partial, Zona Centrala
Joi, 06.11.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Martir Ciopec Marius (p) ( Consiliul Judetian ), Calea Torontalului km 6
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00Dubești 
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Muntele Mic, , Agenti economici: FUNDATIA RUDOLF WALTHER, MIRAFLOR SRL | Alte detalii: str. Iosif Vulcan Nr. 1, str. Rudolf Walter nr. 4str. Campului, str. Inocentiun Ioan Micu, str. Vasile Carlova, str. Levantica, str. Tigrului, , Alte detalii: str. Brigadierilor, Calea Mosnitei Nr.15, str. Sovata, str. Salaj, str. Zefirului, str. Poiana Marului, str. Satu Mare, str. Targu Mures, str. Baia, , Alte detalii: str. A II-A, str.Noua , str. Melodiei, str. Pindului, str. Tiblesului, Piata Istria, str. Miu Lerca Constantin, str. Popitii Grigore, str. Herodot, , Alte detalii: str. Torac, str. Batania, str. Sucului, str. Fermitatii, str. Virgiliu, str. Herodot, str. Apateu, str. Subuleasa, str. Aviatorilor, str. Energiei
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00Dudeștii NoiAlte detalii: Str.Carpati, Scolii Vechi, Calea Sanandreiului, Calea Timisoarei
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00UrseniAlte detalii: str. N. Botoca , nr. 1
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00Ohaba Română 
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: Partial, fost FNC
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00Bara 
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00Dobrești 
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00Ohaba Lungă 
Vineri, 07.11.202509:00 – 17:00Lăpușnic 

