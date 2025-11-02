Întreruperi de curent în județul Timiș, în perioada 3 – 7 noiembrie

|Luni, 03.11.2025
|09:00 – 17:00
|Moșnița Veche
|Alte detalii: Str. Alunului, Scorsului, Fragului
|Luni, 03.11.2025
|09:00 – 17:00
|Săcălaz
|Alte detalii: Partial, Zona cartier Vile Ceparu II
|Luni, 03.11.2025
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: str. Hunyady Janos (p), str. Imre Madach (p), str. Simfoniei (p), str. Zsigmond Moricz (p), str. Mures (p), str. Ferenc Mora (p)
|Luni, 03.11.2025
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str Closca
|Luni, 03.11.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Banatul (p), Aleea Citadelei (p), B-dul Dambovita (p), , Alte detalii: str. Sirius (p), str. Astrilor (p), Aleea Nagy Eugen (p), Aleea Azurului (p), B-dul Sudului (p)
|Luni, 03.11.2025
|09:00 – 17:00
|Beregsău Mare
|Agenti economici: SC Generala ,Gradinita, Profi ,Vest Tract SRL | Alte detalii: Partial – str.I (p),str.II(p)
|Luni, 03.11.2025
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: Partial
|Marți, 04.11.2025
|09:00 – 17:00
|Banloc
|Alte detalii: Partial
|Marți, 04.11.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Stefan Luchian (p), str. Dimitrie Dinicu (p), str. Iovita Luta, str. Neajlov (p), str. Stoica Nicolae de Hateg (p), str. Iuliu Podlipny (p)
|Marți, 04.11.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Partial
|Marți, 04.11.2025
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: str Primariei , Ciutei, Sf. Ana, Valiug
|Marți, 04.11.2025
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Branduselor si Margaretelor
|Marți, 04.11.2025
|09:00 – 17:00
|Orțișoara
|Alte detalii: Siloz
|Marți, 04.11.2025
|09:00 – 17:00
|Pesac
|Alte detalii: PArtial
|Marți, 04.11.2025
|10:00 – 18:00
|Grabaț
|Alte detalii: Extravilan, SPompe Anif Grabat , SC Barak , Jimbolia Extravilan -Ferma Smithfield
|Miercuri, 05.11.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Timocului (p), str. Carol Telbisz (p), B-dul Mihai Eminescu (p), , Alte detalii: str. Tzara Tristan (p), str. Eugen Coseriu (p), str. Rodiei (p), str. Alexandru Lapusneanu (p), str. Hulubei Horia (p)
|Miercuri, 05.11.2025
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: Str. Industriilor
|Miercuri, 05.11.2025
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Alte detalii: Partial, Cartier Vile spre Rudicica
|Miercuri, 05.11.2025
|09:00 – 17:00
|Sinersig
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 05.11.2025
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str.Tesatorilor , Olosagului , Izlazu Mic , Caransebesului , Sudului , restaurant Jadore
|Miercuri, 05.11.2025
|09:00 – 17:00
|Ohaba Română
|
|Miercuri, 05.11.2025
|09:00 – 17:00
|Pustiniș
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 05.11.2025
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Alte detalii: str.Marasesti , str.9 Mai , str.Oituz , str.Barnutiu , str.Crisan , str.Subici , str.Oravita , str.Calea lui Traian(p), str.Closca
|Miercuri, 05.11.2025
|09:00 – 17:00
|Parța
|Alte detalii: nr 386
|Miercuri, 05.11.2025
|13:30 – 15:30
|Timișoara
|Agenti economici: Universitatea Politehnica Timisoara | Alte detalii: b-dul Parvan Vasile
|Joi, 06.11.2025
|09:00 – 17:00
|Pustiniș
|Alte detalii: Partial
|Joi, 06.11.2025
|09:00 – 17:00
|Dragșina
|Alte detalii: Partial
|Joi, 06.11.2025
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: str. Alexandru Macedon, , Alte detalii: str. Sunetului (p), str. C-tin cel Mare (p), str. Mures (p), str. Rembrandt (p), str. Ion Luca Caragiale (p), str. Academiei (p), str. Nistru
|Joi, 06.11.2025
|09:00 – 17:00
|Peciu Nou
|Alte detalii: Partial, Zona Centrala
|Joi, 06.11.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Martir Ciopec Marius (p) ( Consiliul Judetian ), Calea Torontalului km 6
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Dubești
|
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Muntele Mic, , Agenti economici: FUNDATIA RUDOLF WALTHER, MIRAFLOR SRL | Alte detalii: str. Iosif Vulcan Nr. 1, str. Rudolf Walter nr. 4str. Campului, str. Inocentiun Ioan Micu, str. Vasile Carlova, str. Levantica, str. Tigrului, , Alte detalii: str. Brigadierilor, Calea Mosnitei Nr.15, str. Sovata, str. Salaj, str. Zefirului, str. Poiana Marului, str. Satu Mare, str. Targu Mures, str. Baia, , Alte detalii: str. A II-A, str.Noua , str. Melodiei, str. Pindului, str. Tiblesului, Piata Istria, str. Miu Lerca Constantin, str. Popitii Grigore, str. Herodot, , Alte detalii: str. Torac, str. Batania, str. Sucului, str. Fermitatii, str. Virgiliu, str. Herodot, str. Apateu, str. Subuleasa, str. Aviatorilor, str. Energiei
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Dudeștii Noi
|Alte detalii: Str.Carpati, Scolii Vechi, Calea Sanandreiului, Calea Timisoarei
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Alte detalii: str. N. Botoca , nr. 1
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Ohaba Română
|
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: Partial, fost FNC
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Bara
|
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Dobrești
|
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Ohaba Lungă
|
|Vineri, 07.11.2025
|09:00 – 17:00
|Lăpușnic
|