Trasee modificate pentru mai multe linii de transport în comun din Timișoara

În perioada 3 – 9 noiembrie 2025, în intervalul orar 23:00 – 06:00, circulația rutieră și pietonală pe strada Gheorghe Lazăr va fi închisă pentru execuția lucrărilor la pasarela de cale ferată.

Pe durata intervențiilor, mijloacele de transport public de pe liniile 13 și M43 vor circula deviat doar la cursele care se desfășoară în intervalul 23:00 – 06:00, după următorul program:

Linia 13

• Traseu tur: Piața 700 – Piața Mărăști – Consiliul Europei – Circumvalațiunii – Gheorghe Lazăr – traseu normal.

• Traseu retur: până la Gheorghe Lazăr – Circumvalațiunii – Consiliul Europei – Piața Mărăști – Piața 700 – str. Paris – str. Sf. Ioan – Piața 700 (Spitalul Militar).

Linia M43

• Traseu tur: Bastion – Piața Mărăști – Consiliul Europei – Circumvalațiunii – Gheorghe Lazăr – traseu normal.

• Traseu retur: până la Gheorghe Lazăr – Circumvalațiunii – Consiliul Europei – Piața Mărăști – Bastion.

Se estimează că o cursă de seară și una de dimineață pentru fiecare linie vor circula deviat, în intervalul în care se desfășoară lucrările.

Modificare de traseu pentru linia de autobuz 5B, începând cu data de 3 noiembrie

Societatea de Transport Public Timișoara anunță că, începând cu data de 3 noiembrie 2025, linia de autobuz 5B va circula pe un traseu modificat, pentru a răspunde mai eficient cerințelor de mobilitate ale călătorilor din cartierele Blașcovici și Iosefin.

Traseul – sens tur:

strada Bârzava – strada Dunărea – strada Nera – Pasaj Jiul – bulevardul Republicii – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul Regele Carol I – bulevardul Iuliu Maniu

Stații tur:

Bârzava – Dunărea – Stadion – Nera – Gara de Nord – Regele Carol (Iuliu Maniu)

Traseul – sens retur:

bulevardul Iuliu Maniu – strada Gării – bulevardul Republicii – Pasaj Jiul – Calea Circumvalațiunii – Calea Bogdăneștilor – buclă Ronaț – Calea Bogdăneștilor – strada Alexandru Lăpușneanu – strada Alecu Russo – strada Veronica Micle – strada Bârzava

Stații retur:

Regele Carol (Iuliu Maniu) – Pop de Băsești – Gara de Nord – City of Mara – Balta Verde – Grigore Alexandrescu – Ronaț – Grigore Alexandrescu – Alexandru Lăpușneanu – Veronica Micle – Bârzava.