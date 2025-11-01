Accident grav la Timișoara

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara intervin pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe strada Drubeta.

La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ.

În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme, în care se aflau trei persoane.

În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex feminin; această este preluată de către echipajul medical în stare conștientă și cooperantă, a transmis ISU Timiș.

UPDATE:

Două victime de sex feminin sunt transportate la spital de către ambulanțele SAJ sosite la locul evenimentului.

Ce au stabilit polițiștii

O femeie, de 21 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu, dinspre Calea Șagului înspre Calea Martirilor, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Drubeta, ar fi efectuat virajul la stânga și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de către un bărbat, de 42 de ani.

În urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv șoferița în vârstă de 21 de ani și o femeie, de aceeași vârstă, pasageră în același autoturism.

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: INFO TRAFIC jud. TIMIȘ