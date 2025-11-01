Explozie într-un bloc din Timișoara: o victimă, 60 de persoane evacuate

Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, Pompierii timișeni au fost anunțați despre producerea unei explozii urmate de incendiu într-un apartament în Timișoara, pe Strada Cerna.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere cu apa și spumă, o autoscară mecanică și trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-a constatat că incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii.

Incendiul este lichidat.

În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conștientă și cooperantă.

Imobilul este de tipul P+4 etaje.

S-au autoevacuat în siguranță aproximativ 60 de persoane.

Victima din apartament este transportată la spital.

UPDATE:

Din apartament a fost evacuată o butelie.

Apartamentul nu era racordat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

La locul evenimentului au ajuns reprezentanții Inspectoratului Județean de Construcții Timiș (I.S.C.).

Echipajul CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara a efectuat măsurători în imobil, fără a se înregistra valori peste limitele normale.

Foto: Flavius Bodnar