Bărbat reținut de polițiștii timișeni pentru furt calificat și conducere fără permis

Sâmbătă, 1 noiembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj, au reținut un bărbat de 45 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și conducere fără permis.

În fapt, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 19:43, polițiștii din Lugoj, au fost sesizați cu privire la faptul că, o persoană necunoscută, ar fi sustras din incinta unei societăți comerciale de pe strada Timișorii din municipiul Lugoj, un laptop expus spre vânzare, cauzând un prejudiciu de 10.699 de lei.

În urma activităților desfășurate de către polițiști, la scurt timp, a fost identificat un bărbat de 45 de ani, din județul Caraș-Severin, bănuit de comiterea faptei, fiind depistat pe raza municipiului Lugoj de către polițiștii din cadrului Biroului de Ordine Publică.

Totodată, în urma verificărilor s-a stabilit și faptul că bărbatul a condus un autoturism pe străzile din municipiul Lugoj, rezultând faptul că acesta acesta avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, suspendat, a transmis IPJ Timiș.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața magistraților pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.