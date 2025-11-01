„Omagiu marilor noștri actori” – documentar realizat de cineastul timişorean Victor Popa

Omagiu marilor noștri actori. Trecerea neîndurătoare a timpului a făcut ca o seamă de coloși ai Teatrului Românesc să plece pe calea veșniciei, lăsându-ne lumina lor în stelele amintirilor

Cu prilejul datei de 1 noiembrie, Ziua Tuturor Sfinților (Luminația), Fundația Culturală Artmedia din Timișoara aduce un omagiu actorilor cu care a colaborat vreme de peste trei decenii: Mircea Albulescu, Alexandru Arșinel, Leopoldina Bălănuță, Radu Beligan, Mircea Belu, Tamara Buciuceanu, Ion Caramitru, Florina Cercel, Damian Crâșmaru, Gheorghe Dinică, Ilie Gheorghe, Ștefan Iordache, Vladimir Jurăscu, Ion Lucian, Ovidiu – Iuliu Moldovan, Marin Moraru, Damian Oancea, Draga Olteanu, Florian Pittiș, Mitică Popescu, Stela Popescu, Dem Rădulescu, Valeria Seciu și Olga Tudorache.

Valoarea acestor remarcabili artişti a fost susţinută de dragostea lor pentru cuvântul viu, pentru sens şi semnificaţie, pentru semenii cărora ei le-au oferit bucuria de a trăi între realitate şi iluzie.

Iată ce spunea un actor îndrăgit de timişoreni, dus printre stele, Artistul Emerit Gheorghe Leahu, mulţi ani director al Teatrului ”Matei Millo”, actualul TNT: ”A trăi, în două ore de spectacol, vieţi întregi de oameni, a trăi, în sute de roluri, poate întreaga istorie a umanităţii, iar alteori, mort fiind, a continua cumva să trăieşti – iată un fel de timp al actorului care poate oferi tabloul sumar al responsabilităţii acestei profesii, dar, în egală măsură, şi pe acela al măreţiei ei.”

Dincolo de omagii…

Dincolo de omagii, afișe, cronici de spectacol sau pagini de monografie, când și când aducerea aminte prin radio sau tv este stimulată, tandru de categoric, de câte un spectacol sau concert aniversar, pentru ca actorii care au plecat ”să moară puţin” să revină pentru o frântură de vreme în atenţia spectatorului în al cărui suflet se păstrează tainic câte o secvenţă din rolurile interpretate cândva de marii noştri artişti.

Iubitorii teatrului la o întâlnire de suflet cu aceşti minunaţi actori la Tele Europa Nova, sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 22 şi în reluare duminică, 2 noiembrie, de la ora 15, când veţi putea viziona documentarul artistic ”Omagiu marilor noştri actori ”, realizat de cineastul timişorean Victor Popa cu material din arhiva Artmedia.