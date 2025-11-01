Nominalizările pentru decernarea premiilor literare ale Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor

Juriul pentru decernarea premiilor literare ale Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor pentru anul editorial 2024 a decis nominalizarea următoarelor volume:

PREMIUL OPERA OMNIA :

Radu Ciobanu, pentru întreaga activitate literară

Premiul Cartea anului pentru poezie

Slavco Almajan, Enigma cu trei aripi, poezii, Editura Liberatea, Panciova, 2024

Veronica Balaj, Parcul Dante. Holograme și pretexte, ediție română-engleză, traducere Eva Halus, Editura Mușatinia, 2024

Ioan T. Morar, Toba de piatră, Editura Baroque Books &Arts, 2024

Costel Stancu, Liniștea e un dar de la greci, Editura Tribuna, 2024

Robert Șerban, Aproape nimic sigur, poeme, Editura Cartier 2024

Premiul Cartea anului pentru proză

Elena-Maria Cernăianu, Satyaloka sau vedanta vulturilor violeți, roman, Editura Vatra Veche, 2024

Dumitru Oprișor, Singurătatea ajunge la toți, roman, Editura Junimea, 2024

Lucian P. Petrescu, Lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel, proză, Editura Cartea Românească, 2024

Paul Purea, Succuba. Nopțile pandemiei, roman, Editura Brumar, 2024

Victor Ravini, Dincolo de mănăstirea nebunilor, roman, Editura Ideea, 2024

Premiul Cartea anului pentru critică, istorie literară și eseu

Pia Brînzeu, Shakespeare între cer și pământ, Editura UVT, 2024

Ionel Bota, Spectacolul poate începe. Despre o ”poveste a textului” în scrisul lui Cornel Ungureanu, Editura, Tim Reșița, 2024

Eleonora Ringler-Pascu, Peter Handkes Schreibwege: vom Sprechstück zum episch-philosophischen Theater, Editura Univerității de Vest din Timișoara, 2024

Ion Jurca Rovina, Oul apocaliptic, Editura Palimpsest, 2024

Nicolae Sârbu, Poezia. Prin labirintul unei imposibile definiții, Editura Thymes, 2024

Premiile speciale ale Juriului pentru traduceri, publicistică și îngrijire de ediții

Henrike Brădiceanu-Persem, Ioan Biriș, Lucian Blaga. Die dogmatischen Konzepte – lucrare filozofică. Traducere din limba română în limba germană de Henrike Brădiceanu-Persem, editura Eikon București, 2024

Ildiko Gabos-Foarţă. György Dragomán, Sistemrestart, nuvele (traducere din lb maghiara),Editura. Polirom, 2024

Lucian Ionică, Gheorghe Azap, Din luina inimii. Scrisori către Elena Wagner, Editura UVT, 2024

Marian Odangiu, Logica timpului. Pro musica. Texte, Editura Aranca, 2024

Liviu Ornea. Jean-Baptiste del Amo. Fiul omului, de (traducere din franceză), Anansi, 2024; Liviu Ornea, Paolo Giordano Tasmania, (traducere din italiană) Anansi, 2024; Liviu Ornea, Piergiogio Odifreddi, Pilule matematice, (traducere din italiană), Editura Humanitas, 2024 Liviu Ornea, Carlo Rovelli, Găuri albe, (traducere din italiană), Editura Humanitas, 2024

Decizia finală a Juriului va fi dată publicității odată cu ceremonia de decernare a premiilor literare ale Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor pentru anul editorial 2024, care va avea loc vineri, 14 noiembrie a.c. de la ora 12.00, în Sala de cenaclu a revistei Orizont (Piața Sf. Gheorghe nr. 3).