Nominalizările pentru decernarea premiilor literare ale Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor

Juriul pentru decernarea premiilor literare ale Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor pentru anul editorial 2024 a decis nominalizarea următoarelor volume:
PREMIUL OPERA OMNIA:
Radu Ciobanu, pentru întreaga activitate literară
Premiul Cartea anului pentru poezie
Slavco Almajan, Enigma cu trei aripi, poezii, Editura Liberatea, Panciova, 2024
Veronica Balaj, Parcul Dante. Holograme și pretexte, ediție română-engleză, traducere Eva Halus, Editura Mușatinia, 2024
Ioan T. Morar, Toba de piatră, Editura Baroque Books &Arts, 2024
Costel Stancu, Liniștea e un dar de la greci, Editura Tribuna, 2024
Robert Șerban, Aproape nimic sigur, poeme, Editura Cartier 2024
Premiul Cartea anului pentru proză
Elena-Maria Cernăianu, Satyaloka sau vedanta vulturilor violeți, roman, Editura Vatra Veche, 2024
Dumitru Oprișor, Singurătatea ajunge la toți, roman, Editura Junimea, 2024
Lucian P. Petrescu, Lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel, proză, Editura Cartea Românească, 2024
Paul Purea, Succuba. Nopțile pandemiei, roman, Editura Brumar, 2024
Victor Ravini, Dincolo de mănăstirea nebunilor, roman, Editura Ideea, 2024
Premiul Cartea anului pentru critică, istorie literară și eseu
Pia Brînzeu, Shakespeare între cer și pământ, Editura UVT, 2024
Ionel Bota, Spectacolul poate începe. Despre o ”poveste a textului” în scrisul lui Cornel Ungureanu, Editura, Tim Reșița, 2024
Ion Jurca Rovina, Oul apocaliptic, Editura Palimpsest, 2024
Nicolae Sârbu, Poezia. Prin labirintul unei imposibile definiții, Editura Thymes, 2024
Premiile speciale ale Juriului pentru traduceri, publicistică și îngrijire de ediții
Henrike Brădiceanu-Persem, Ioan Biriș, Lucian Blaga. Die dogmatischen Konzepte – lucrare filozofică. Traducere din limba română în limba germană de Henrike Brădiceanu-Persem, editura Eikon București, 2024
Ildiko Gabos-Foarţă. György Dragomán, Sistemrestart, nuvele (traducere din lb maghiara),Editura. Polirom, 2024
Lucian Ionică, Gheorghe Azap, Din luina inimii. Scrisori către Elena Wagner, Editura UVT, 2024
Marian Odangiu, Logica timpului. Pro musica. Texte, Editura Aranca, 2024
Decizia finală a Juriului va fi dată publicității odată cu ceremonia de decernare a premiilor literare ale Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor pentru anul editorial 2024, care va avea loc vineri, 14 noiembrie a.c. de la ora 12.00, în Sala de cenaclu a revistei Orizont (Piața Sf. Gheorghe nr. 3).