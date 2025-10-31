S-a lansat a doua rundă DiscoverEU 2025 pentru tineri

Pentru a celebra 40 de ani de la semnarea Acordului Schengen la nivel european, Comisia Europeană oferă în cadrul acestei runde 40.000 de permise de călătorie pentru tinerii de 18 ani, dintre care 1.722 pentru cei din România.

Sunt eligibili să se înscrie tinerii născuți între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007 (inclusiv), rezidenți într-un stat membru UE sau într-o țară terță asociată la programul Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia).

Perioada de înscriere a început pe 30 octombrie și se va încheia pe 13 noiembrie 2025 (ora 13:00, ora României).

Tinerii selectați vor putea călători în perioada 1 martie 2026 – 31 mai 2027, având ocazia de a explora diversitatea Europei, de a afla mai multe despre patrimoniul său cultural și istoria sa și de a cunoaște persoane de pe întregul continent.

Înscrierile se fac pe Portalul European pentru Tineret (https://youth.europa.eu/discovereu_ro ).

Pentru a intra în posesia unui permis gratuit de călătorie, doritorii trebuie să completeze corect formularul de înscriere, să răspundă la cinci întrebări despre Uniunea Europeană și la o întrebare care va facilita departajarea celor înscriși.

Câștigătorii vor putea călători în Europa individual sau în grup de până la cinci persoane, pe o durată de cel puțin o zi și cel mult 30 de zile.

Cei selectați vor beneficia și de un card cu mii de reduceri la transport public, cultură, cazare, mâncare, sport și alte servicii disponibile în 36 de țări din Europa.

De asemenea, vor putea beneficia de sesiuni de pregătire înainte de plecare din partea Agenției Naționale Erasmus+ (ANPCDEFP), iar în timpul călătoriei pot avea ocazia să cunoască alți călători la întâlnirile de tip Meet-up organizate de Agențiile Naționale Erasmus+ din alte țări.