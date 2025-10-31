Restricţii importante în traficul din Timişoara, începând de luni, 3 noiembrie.

La solicitarea Societății Drumuri Municipale și companiei Del Gaz, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea sau, după caz, restricționarea circulației rutiere în mai multe zone din oraș, începând de luni, 3.11.2025.

Astfel, traficul rutier va fi restricționat pe strada Mihai Viteazu, în perioada 3.11.2025 – 22.11.2025, în vederea realizării lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaz cu presiune redusă. Solicitarea vine din partea companiei Del Gaz.

Deopotrivă, în perioda 3.11.2025 – 20.11.2025, traficul rutier va fi parțial restricționat pe strada Lorena, în vederea refacerii carosabilului, ca urmare a intervențiilor realizate la nivel subteran.

De asemenea, în datele de 5.11.2025 și 7.11.2025, în intervalul orar 07:00-17:30, circulația rutieră va fi închisă pe Splaiul Nicolae Titulescu, pe tronsonul cuprins între strada Jiul și strada Andrei Mureșanu, cu instituirea semnalizării “obligatoriu înainte” pe bulevardul Republicii, atât dinspre intersecția cu strada Andrei Mureșanu, cât și dinspre intersecția cu strada Anton Seiller.

Totodată, în zilele de 6.11.2025 și 8.11.2025, în intervalul orar 07:00-17:30, traficul rutier va fi închis pe Splaiul Tudor Vladimirescu, în zona intersecției cu strada Ady Endre, cu devierea circulației pe strada Emanoil Gojdu și permiterea circulației în dublu sens pe strada Ady Endre.