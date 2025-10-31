Tânăr de 27 de ani, reținut după ce a provocat un accident rutier în Timișoara. Conducea cu permisul suspendat

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Timișoara au fost sesizați, în 30 octombrie, cu privire la producerea unui accident rutier, între 2 autoturisme, soldat cu rănirea unei persoane de 27 de ani, pe Calea Șagului, din municipiul Timișoara.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, respectiv un tânăr de 27 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului din municipiul Timișoara, iar, la un moment dat, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de către un bărbat de 35 de ani.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că tânărul de 27 de ani, avea dreptul de a conduce suspendat.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat.

În baza probatoriului administrat, tânărul de 27 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.