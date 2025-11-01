Perioada medie de vânzare înregistrată pe piața rezidențială timișoreană, una dintre cele mai reduse din țară

Românii interesați de realizarea achizițiilor imobiliare și-au grăbit decizia de cumpărare în trimestrul III al acestui an. Această tendință a putut fi observată, cu mici excepții, la nivel național și a fost impulsionată de trei factori majori – anticiparea majorării TVA în cazul locuințelor noi, oferta în scădere și perspectivele de evoluție ale prețurilor pe termen mediu, după scumpiri de până la 20% în ultimul an în marile orașe din țară.

“Deși avem o perioadă de vânzare în scădere, în special din cauza impactului măsurilor fiscale în decizia de cumpărare, observăm tot mai clar un transfer de putere înspre cumpărător. Într-o piață în care prețurile sunt în creștere, iar climatul socio-economic este încărcat, cumpărătorii deciși au mai mult timp să analizeze, să compare și să negocieze pentru că vor fi mulți care vor fi în expectativă. Dezvoltatorii și proprietarii sunt mai atenți la nevoile reale ale clienților și mai flexibili în discuțiile comerciale. Practic, asistăm la o reașezare firească a pieței, în care decizia de cumpărare devine mai rațională și mai bine fundamentată. Intrăm într-o perioadă foarte propice pentru oportunități de achiziție”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

București: Apartamentele din București au cel mai scurt timp de vânzare din țară. Durata de timp medie petrecută de o proprietate în piață de la listare la tranzacționare a ajuns, în trimestrul III al acestui an, la 51 de zile. Se poate observa o ușoară creștere a numărului de zile necesare identificării cumpărătorului față de nivelul înregistrat în trimestrul anterior și o revenire la valorile observate la începutul lui 2025.

Cumpărătorii continuă să caute avid locuințele noi în Capitală, indiferent dacă discutăm despre apartamente sau case. Fiecare astfel de proprietate listată la vânzare în intervalul iulie- septembrie a atras șase potențiali cumpărători. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că trimestrul III include luna iulie în care mulți dintre cei care prospectau deja piața în căutarea unei locuințe noi s-au grăbit să încheie tranzacția pentru a beneficia de un TVA mai redus.

Stocul de locuințe de pe acest segment al pieței rezidențiale este, însă, în continuă scădere. Potrivit datelor Imobiliare.ro, au fost scoase la vânzare aproximativ 5.860 de proprietăți finalizate în ultimii cinci ani pe parcursul trimestrului III, cu aproape 30% mai puține decât în perioada similară a anului trecut și cu circa 39% mai puține decât în trimestrul II.

Valoarea medie a unui împrumut accesat prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro Finance pentru cumpărarea unei locuințe a fost, în același interval de timp, de 432.395 lei, echivalentul a circa 85.038 euro.

Cluj-Napoca: În contextul unor scăderi susținute la nivelul ofertei și unor prețurilor care fac din locuințele din Cluj-Napoca cele mai scumpe din țară, cumpărătorii ajung să acționeze tot mai rapid pe plan local atunci când vor să facă o achiziție imobiliară. Perioada de vânzare a scăzut spectaculos în cazul apartamentelor, de la peste trei luni la începutul acestui an la puțin peste două luni în trimestrul III.

Majorarea TVA la 21% a avut un impact limitat pe piața rezidențială clujeană, având în vedere faptul că aici prețul mediu solicitat cumpărătorilor depășește cu mai bine de 65% media națională. Locuințele noi au continuat să fie mai căutate decât cele de pe piața veche. Nu trebuie neglijat, însă, faptul că cererea pentru apartamentele și casele vechi s-a dublat în trimestrul III pe plan local, conform datelor cuprinse în cel mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360.

Oferta totală de locuințe de vânzare a cuprins cu 17% mai puține proprietăți decât în perioada similară a anului trecut. Strict pe segmentul nou al pieței scăderea a fost cu 23%.

Clujenii au luat cele mai mari credite ipotecare pentru realizarea achizițiilor imobiliare pe parcursul trimestrului III. În medie, împrumuturile obținute prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro Finance au avut valoarea de 462.179 de lei (90.900 euro).

Brașov: Apartamentele din Brașov s-au scumpit în ultimii doi ani cu 32%, fapt ce a propulsat orașul pe poziția a doua în topul celor mai scumpe din țară, conform Indicelui Imobiliare.ro. Tendința puternică de creștere a prețurilor, coroborată cu o scădere constantă a numărului de locuințe disponibile pe segmentul nou, majorarea TVA și numeroasele provocări înregistrate, încă de la finele anului trecut, pe plan politic și financiar care au avut efecte inclusiv la nivelul pieței imobiliare, i-au făcut pe cumpărători să analizeze oferta cu mai multă atenție înainte de a lua decizia finală de achiziție.

Durata de timp medie petrecută de un apartament în piață de la listare la tranzacționare a ajuns de la 64 de zile la începutul lui 2025 la 70 de zile în trimestrul III. Prețurile se negociază, totodată, mai mult pe plan local. Marja de negociere a crescut în aceeași perioadă de timp de la 2,9% la 3,1%.

Cumpărătorii au favorizat apartamentele și casele finalizate în ultimii cinci ani în căutările lor din ultimele luni. Pentru fiecare astfel de locuință și-au arătat interesul cinci potențiali cumpărători față de trei în cazul celor disponibile pe piața veche.

Cei care au apelat la finanțare pentru a finaliza tranzacțiile au accesat împrumuturi cu o valoare medie de 378.125 de lei, echivalentul a 74.379 de euro, conform datelor Imobiliare.ro Finance.

Timișoara: Perioada medie de vânzare înregistrată pe piața rezidențială timișoreană este constant una dintre cele mai reduse din țară, la doar un pas distanță de cea din Capitală. Mai mult, aceasta se menține la un nivel relativ constant de la începutul anului, semn că evoluția pieței locale este bazată pe fundamente stabile.

Un apartament din Timișoara se vinde în medie în 54 de zile, iar prețul se negociază mai mult decât în primele luni ale lui 2025. Diferența dintre prețul de tranzacționare și ultimul preț cerut cumpărătorului a crescut de la 2,4% la 3,4%, conform datelor cuprinse în cel mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360.

Locuințele noi au atras în trimestrul III cea mai mare cerere din partea persoanelor care au prospectat piața în căutarea unei proprietăți, fapt influențat inclusiv de anunțul majorării TVA. Pentru fiecare dintre acestea și-au arătat interesul, în medie, patru potențiali cumpărători, cu unul mai mult decât în cazul apartamentelor vechi.

Timișorenii care au accesat împrumuturi pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare au luat credite cu o valoare medie de 383.245 de lei (75.380 euro).

Constanța: Și pe piața rezidențială constănțeană cumpărătorii iau decizii de achiziție mai rapid decât la începutul lui 2025. Perioada medie petrecută de un apartament în piață a scăzut treptat și a ajuns la circa două luni, fiind a treia cea mai scurtă înregistrată în rândul marilor orașe analizate de Imobiliare.ro.

Cererea a avansat, în trimestrul III, în special în cazul proprietăților din piața veche, dacă ne raportăm la situația înregistrată local în același interval al anului 2024. Acestea sunt scoase la vânzare cu prețuri mai mici decât cele aflate în imobile finalizate în ultimii cinci ani. Discutăm despre o medie de 1.893 euro/mp util versus 2.000 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Anticiparea introducerii cotei standard de TVA de 21% a făcut, însă, ca locuințele noi să fie extrem de căutate în rândul cumpărătorilor. Pentru fiecare apartament și pentru fiecare casă nouă și-au arătat, în medie, interesul șapte potențiali cumpărători, în timp ce locuințele vechi au atras patru potențiali cumpărători.

Numărul locuințelor noi disponibile pe piața constănțeană este, totuși, în scădere atât față de cel înregistrat în trimestrul II 2025, cât și față de cel aferent trimestrului III 2024. În perioada iulie-septembrie, cumpărătorii și-au putut alege viitoare locuință din 470 de unități.

Constănțenii care au apelat la brokerii din rețeaua Imobiliare.ro Finance au obținut credite ipotecare cu o valoare medie de 422.621 lei (83.116 euro) pe parcursul trimestrului III.

Iași: Pe piața rezidențială locală durata de timp necesară identificării cumpărătorilor, dar și marja de negociere au scăzut, în intervalul iulie-septembrie, sub pragurile înregistrate în primele luni ale acestui an. Un apartament se vinde în medie în 66 de zile, iar diferența dintre prețul de tranzacționare și ultimul preț cerut cumpărătorului ajunge să fie de 3,4%, potrivit datelor Imobiliare.ro.

O particularitate a pieței locale este dată de diferențele limitate dintre prețurile solicitate în cazul apartamentelor noi și cele aferente locuințelor vechi. Dacă primele dintre acestea sunt scoase la vânzare, în medie, cu 1.895 euro/mp util, proprietarii listează apartamentele din blocuri vechi cu 1.886 euro/mp util.

Interesul cumpărătorilor a crescut, pe parcursul trimestrului III, pe ambele segmente de piață, dacă ne raportăm la perioada similară a anului trecut. Apartamentele și casele noi au fost, însă, mai atractive pe plan local, atrăgând, în medie, trei potențiali cumpărători.

Ieșenii au luat, în același interval de timp, credite ipotecare cu o valoare medie de 435.405 lei (85.644 euro), potrivit datelor Imobiliare.ro Finance. Doar clujenii au avut nevoie de credite mai mari pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare.