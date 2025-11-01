Kilometrajele modificate și daunele ascunse plasează România pe un loc rușinos pe piața de mașini second-hand din Europa

Fraudele care implică modificarea kilometrajului și ascunderea daunelor rămân parte din realitatea pieței mașinilor second-hand din România. Din păcate nu există semne că aceste practici se vor schimba în curând. Compania de date auto carVertical realizează o analiză anuală a nivelului de transparență din piața auto din Europa, pentru a identifica care sunt cele mai riscante țări pentru cumpărarea unei mașini second-hand.

Anul acesta România se clasează pe locul 22 din 25 de țări, aceeași poziție pe care a ocupat-o și în 2024. Printre vecinii României, Bulgaria s-a clasat pe locul 20, Ungaria pe locul 18 și Ucraina pe locul 25.

Tendințele din România – derulările de kilometraj și daunele ascunse rămân o problemă

Studiul carVertical a arătat că în România încă se vând mașini care au kilometrajul manipulat. Anul acesta, 7,5% dintre vehiculele verificate în țară aveau kilometrajul dat înapoi față de doar 6,9% în 2024. În medie, kilometrajul a fost redus cu 95.100 km.

„Șoferii au adesea anumite așteptări privind kilometrajul atunci când cumpără o mașină second-hand. Unii își doresc un model care să fi parcurs sub 100.000 km, în timp ce pentru alții limita este de 200.000 km. Mașinile care au un kilometraj ridicat sunt mai greu de vândut, așa că vânzătorii necinstiți reduc kilometrajul pentru a face vehiculul mai atractiv și ca să-și crească profiturile”, spune Matas Buzelis, expert auto din cardul carVertical.

Piața din România este puternic influențată și de importuri – 60,7% dintre mașinile verificate au fost aduse din străinătate. Din păcate, mașinile importate sunt mai predispuse să aibă kilometrajul manipulat sau daune ascunse.

Conform studiului, 58,2% dintre vehiculele din România au avut înregistrări de daune, în creștere față de 57,8% în 2024. Valoarea medie estimată a daunelor a ajuns la 3.300 de euro.

Vârsta medie a mașinilor verificate în România a fost de 10,2 ani, în creștere față de 9,8 ani în 2024, ceea ce arată că românii caută să cumpere vehicule ceva mai vechi.

Cele mai transparente piețe: Regatul Unit, Italia și Germania

Regatul Unit și-a asigurat din nou primul loc în indicele de transparență. Doar 2,3% dintre mașinile verificate din această țară aveau kilometrajul dat înapoi și doar 17% aveau înregistrări de daune. Deoarece Regatul Unit este una dintre puținele țări europene în care mașinile au volanul pe partea dreaptă, piața locală a mașinilor rulate se bazează mai puțin pe importuri. Cu doar 2,3% din vehicule provenind din străinătate, riscurile pentru cumpărătorii locali rămân relativ scăzute.

Italia, Germania, Elveția și Franța ocupă locurile 2-5 din top cinci cele mai transparente piețe europene. Suedia, care s-a clasat pe locul 5 anul trecut, a coborât pe locul 10 după o creștere a importurilor și o pondere mai ridicată de mașini avariate plus rate mai mari de manipulare a kilometrajului. Portugalia este o altă țară cu o scădere semnificativă în clasament, terminând în 2025 pe locul 16, față de locul 11 ​​în anul trecut. Croația a crescut cel mai mult, trecând de pe locul 15 pe locul 11.

„Cele mai transparente piețe se găsesc în Europa de Vest și în Scandinavia. Acest lucru se explică printr-o dependență mai mică de importuri, un nivel de trai mai ridicat și un acces mai bun la date auto. Cu cât o țară importă mai multe mașini și cu cât situația sa economică este mai dificilă, cu atât sunt mai mari riscurile de a da peste fraude care presupun modificarea odometrului și ascunderea daunelor. Țările scandinave ocupă o poziție de lider și în ceea ce privește oferirea unui set de date cumpărătorilor de vehicule”, explică Buzelis.

Piețele est-europene rămân cele mai riscante

Top 5 cele mai puțin transparente piețe rămâne neschimbat față de anul trecut. Ucraina se află pe ultimul loc, urmată de Letonia, Lituania, România și Estonia. Aceste piețe au caracteristici comune: o proporție mare de vehicule importate, o flotă mai veche de mașini, derulări pe scară largă ale kilometrajelor și o pondere mare de mașini care au înregistrări de daune.

„Multe mașini importate în Europa de Est au fost deja utilizate intens. Pentru a obține un profit rapid, vânzătorii dau adesea kilometrajul înapoi, acoperă daunele sau ascund istoricul mașinii. Astfel de vehicule tind să se defecteze mai frecvent, ceea ce înseamnă că, în loc să economisească bani atunci când cumpără un model second-hand, șoferii ajung adesea să cheltuiască mult mai mult decât se așteaptă. Circulația transfrontalieră a mașinilor second-hand este foarte dificil de urmărit și acesta este principalul motiv pentru care unele vehicule sunt modificate”, spune Buzelis.

Potrivit lui Buzelis, deoarece țările nu fac întotdeauna schimb de date despre vehicule, multe înregistrări de kilometraj sau daune nu sunt niciodată digitalizate. Nu există o abordare armonizată pentru urmărirea vânzărilor de mașini în cadrul UE.

În Ucraina, 9,5% dintre mașini aveau kilometraj dat înapoi, 10,8% în Letonia , 7% în Lituania, 7,5% în România și 5,9% în Estonia. Procentul de mașini importate din totalul celor care au fost verificate pe carVertical a variat de la 61% în România la 78% în Ucraina.

Cum se calculează indicele de transparență?

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric achiziționate de clienți între septembrie 2024 și august 2025. Indicele de transparență se bazează pe șase indicatori:

procentul mașinilor care au kilometrajul dat înapoi

valoarea medie cu care este modificat un odometru (în kilometri)

procentul de vehicule avariate

valoarea medie a daunelor

ponderea mașinilor rulate care au fost importate

vârsta medie a mașinilor verificate

Întrucât impactul lor preconizat asupra transparenței pieței poate fi diferit, experții din cadrul carVertical au atribuit acestor factori valori diferite. De exemplu, procentul de mașini care au kilometrajul dat înapoi este mai important decât vârsta medie a mașinilor verificate în țara respectivă pe carVertical.

Studiul complet și metodologia pot fi găsite aici: https://www.carvertical.com/ro/transparency-index

carVertical operează în 35 de țări și obține informații din peste 900 de baze de date internaționale precum cele care aparțin organelor de aplicare a legii, registrelor naționale/statale, instituțiilor financiare și platformelor cu anunțuri auto. Prin procesarea anuală a milioane de rapoarte privind istoricul vehiculelor, compania poate depista tendințe și poate oferi previziuni și informații unice despre piața mașinilor second-hand.