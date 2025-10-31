Centrul de Mari Arși din Timișoara, aproape gata. Vizită în teren a ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat astăzi șantierul Centrului de Mari Arși din Timișoara, un proiect început în 2022 și aflat acum în faza finală.

Lucrările de structură și heliportul sunt deja finalizate, instalațiile funcționale sunt puse în funcțiune, iar în prezent se finalizează detaliile de interior și circuitele medicale.

”Am vizitat astăzi șantierul de la Timișoara împreună cu domnul Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și domnul profesor Dorel Săndesc, managerul spitalului – oameni care coordonează local acest proiect exemplar.

Proiectul a început în 2022, iar acum, după ani de așteptare și promisiuni, putem spune: da, se poate! Lucrările se vor finaliza în decembrie anul acesta.

După testările tehnice și procedurile de acreditare, estimăm că în februarie 2026 vor fi tratați aici primii pacienți cu arsuri grave.

Personalul medical a fost instruit în Franța, la Paris, printr-un program al Băncii Mondiale, astfel încât acest centru să funcționeze la cele mai înalte standarde internaționale.

Mulțumesc echipei Ministerului Sănătății, echipei locale și tuturor medicilor, asistentelor și întreg personalului medical care au crezut și au muncit pentru acest proiect”, a spus Alexandru Rogobete.