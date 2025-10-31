Sorin Grindeanu: „Eu și echipa mea, una de oameni tineri, vom merge la Congres pentru a alege calea noastră, a PSD-ului”.

În data de 7 noiembrie, Partidul Social Democrat își va alege noul președinte, Sorin Grindeanu, cel care a preluat șefia interimară a partidului pe 20 mai, după demisia lui Marcel Ciolacu, fiind singurul candidat.

Sorin Grindeanu s-a aflat, vineri, la Timișoara, alături de o echipă de politicieni PSD – membri ai Guvernului, dar și colegi de partid care vor candida în noua echipă de conducere, pentru a solicita, în cadrul Conferinței Județene Extraordinare, susținerea filialei. Printre aceștia, s-au regăsit Claudiu Manda, Victor Negrescu, Vasile Dâncu, Alexandru Rogobete, Florin Barbu, Florin Manole, Lia Olguța Vasilescu.

De altfel, Sorin Grindeanu a dorit ca orașul de pe Bega să fie ultimul din seria celor în care au fost organizate aceste conferințe.

„Am emoții, astăzi sunt în sfârșit acasă, am emoții și pentru că am toată familia în sală. Voi, cei din Timiș, alături de colegii din Caraș-Severin, sunteți familia mea politică. Nu am uitat cum ați fost alături de mine în 2017 și vă rămân dator toată viața pentru susținerea de atunci și de acum.

Sunt aici și cei cinci viitori prim-vicepreședinți, oameni care au ținut să arate ce înseamnă pentru ei organizația din Timiș.

Din 7 noiembrie, trebuie să fim o echipă.

Îmi doresc să ne reapropiem de oameni.

Eu și echipa mea, una de oameni tineri, vom merge la congres pentru a alege calea noastră, a PSD- ului.

Este de datoria noastră sa redevenim principalul partid al României.

Susținerea colegilor mă onorează și mă obligă să câștig și să fac treabă. Și așa voi face”, a afirmat Sorin Grindeanu, în fața celor prezenți.

Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, va obține de drept un loc în conducerea PSD la nivel național, el fiind președintele Asociației Consiliilor Județene din România.

„E o zi plină de emoții, una importantă pt PSD.

Îl susținem pe Sorin Grindeanu pentru a ocupa cea mai importantă funcție în partid.

Îmi amintesc ca în 2017 noi am fost alături de Sorin Grindeanu, semn că politica se poate face și altfel. Și suntem alături de Sorin Grindeanu și acum”, a declarat, la rândul său, Alfred Simonis.

La Congresul din 7 noiembrie, Timișul va fi reprezentat de 81 de delegați.