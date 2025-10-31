Două victime, între care și o copilă de 6 ani, în urma unui accident la Timișoara

Potrivit primelor informații, un bărbat de 67 de ani a condus un autoturism pe Calea Torontalului, dinspre strada Miresei, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Marin Constantin, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de către o femeie de 43 de ani.

În urma impactului, au rezultat 2 victime, respectiv femeia de 43 de ani și o minoră de 6 ani, pasageră în autoturismul condus de femeia de 43 de ani, ambele fiind transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, a transmis IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiș