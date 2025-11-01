Ziua Morţilor, celebrată după o veche tradiţie. În fiecare an, începutul lunii noiembrie marchează, pentru toți românii din vestul țării, pentru bănățeni, dar și pentru ardeleni, momentul în care ne amintim de cei trecuţi în veșnicie.

Conform calendarului romano-catolic, în 1 noiembrie se celebrează Solemnitatea Tuturor Sfinţilor, iar în 2, Ziua Tuturor Morţilor, dar, prin contagiune, cea mai mare parte a ortodocşilor din vestul României au luat şi ei obiceiul de a merge la cimitir în prima zi a lui Brumar.

Ei o numesc, popular, „a morţilor”, deşi ea nu figurează ca atare în rânduielile religioase ale bisericii răsăritene, al cărei calendar a instituit alte date pentru pomenirea morţilor, respectate mai cu seamă în sudul şi estul ţării.

Sâmbăta morţilor sau Moşii de toamnă din calendarul ortodox al acestui an se vor celebra în 4 noiembrie, aşadar la mică distanţă în timp faţă de sărbătoarea catolică. De zeci de ani, bănăţenii şi ardelenii păstrează tradiţia de a curăţi şi a împodobi cu flori, încă din ultima săptămână a lunii octombrie, locurile de veci ale dragilor dispăruţi.

În această perioadă, pieţele oraşului devin arhi-aglomerate, oferta de flori de toamnă devine extrem de bogată, iar oamenii cumpără de zor coroane funerare, jerbe, ferigă, lumânări, ornamente din imortele sau cununiţe artificiale.

În cimitirele Timişoarei se smulg buruienile, se mătură, se spală crucile, se strâng gunoaiele şi frunzele uscate, iar pe mormintele astfel pregătite pentru iarnă se pun candele aprinse şi flori. Indiferent de confesiune, lumea se roagă, în această perioadă, pentru odihna sufletelor răposaţilor.

Locurile de îngropăciune devin la 1 noiembrie, de Ziua Morţilor, destinaţia miilor de oameni care se reculeg lângă crucile celor dragi, membri ai familiei, prieteni şi cunoscuţi plecaţi în veşnicie.

Timișorenii au început vizitele pe la cimitire încă din timpul săptămânii. Cei mai mulți și-au onorat dragii răposați în avans, alții au ales să amâne mersul la țintirim pentru zilele următoare, însă cu toții au avut grijă să ajungă la locurile de îngropăciune cu flori, candele și coșuri cu pomeni pentru sufletele dragilor dispăruţi.