Eveniment
Pompierii au intervenit prompt și au salvat casa unor oameni

Pompierii au intervenit, vineri seara, și au eliminat posibilitatea ca o casă de locuit din comuna Șoimuș să fie distrusă de flăcările care au cuprins o anexă a gospodăriei.

La sosirea pompierilor deveni, ardeau lemnele din anexa unde a izbucnit incendiul, iar propagarea focului la casă era aproape iminentă.

Echipajele de pompieri au acționat cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, au localizat incendiul, l-au lichidat, după care misiunea a continuat cu îndepărtarea efectelor negative.

Au ars anexa folosită ca magazie, dar și tot lemnul depozitat în interior.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost jarul sau scânteile provenite de la focul pe care proprietarii l-au făcut în scopuri casnice, în interiorul construcției din lemn.

Sursa foto: ISU Hunedoara

