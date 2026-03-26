Accident violent între două tiruri şi un autoturism, pe un drum din Timiş (video)

Pompierii timişeni au fost anunţaţi joi, 26 martie, în jurul orei 10:25, prin 112 despre producerea unui accident rutier pe E 70, între Lugoj și Găvojdia.

În eveniment au fost implicate două autotrenuri (unul încărcat cu balastru, iar celălalt cu azotat de amoniu) si un autoturism.

La locul accidentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj cu o autospecială de primă intervenție si comandă si două autospeciale de stingere.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Timiş a acordat îngrijiri medicale unui șofer de autotren, care însă a refuzat să fie dus la spital.

Salvatorii au dispus, ca măsură de siguranță, evacuarea participanților la trafic pe o rază de 500 m, zona nefiind un locuită.

Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers.

La fața locului au ajuns reprezentanții Gărzii de Mediu şi ai Districtului Lugoj al DRDP Timișoara, care vor interveni pentru curățarea carosabilului, a transmis ISU Timiş.

Sursa imagini: ISU Timiş

