UVT reprezintă Timișoara în clasamentul QS World University Rankings by Subject 2026.

Ediția 2026 a prestigiosului clasament internațional QS World University Rankings by Subject reconfirmă statutul Universității de Vest din Timișoara ca actor academic relevant pe scena globală, evidențiind performanța sa în domeniul Economie și Econometrie. UVT se poziționează în intervalul 551–700 la nivel mondial, dintr-un total de 1963 de universități evaluate — o clasare care reflectă consistență, calitate și o vizibilitate internațională în continuă creștere.

Această poziționare plasează universitatea în prima treime la nivel global în domeniul analizat și o situează pe locul al treilea în România, alături de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Rezultatul confirmă solid competitivitatea cercetării și relevanța programelor academice din aria economică, într-un context educațional din ce în ce mai exigent.

La nivel regional, performanța capătă o semnificație suplimentară: UVT este singura universitate din Timișoara prezentă în această ediție a clasamentului, consolidându-și rolul de principal pol academic și de cercetare al vestului țării.

Clasamentul QS by Subject evaluează universitățile pe baza unor indicatori riguroși, precum reputația academică, percepția angajatorilor, impactul cercetării, numărul de citări și indicele Hirsch (H-index). În acest cadru, poziționarea UVT reflectă nu doar performanța academică, ci și recunoașterea internațională a contribuțiilor sale științifice.

Rezultatul obținut în 2026 marchează o etapă importantă în consolidarea profilului academic al universității și evidențiază rolul său activ în dezvoltarea cercetării și educației economice, într-un ecosistem global competitiv. UVT își reafirmă astfel poziția de universitate dinamică, conectată internațional și orientată spre excelență.

Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea, precizează: „Pentru mine, această realizare are și o semnificație personală aparte: bucuria este cu atât mai mare cu și am o formare academică în domeniul științelor economice și înțeleg direct efortul și valoarea muncii colegilor mei, prin care am obținut această nouă clasificare internațională în domeniul Economie și Econometrie. Este, în esență, rezultatul unei comunități academice solide, care performează într-un mediu global competitiv și demonstrează că universitățile din România pot conta la nivel internațional.”

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât metodologia QS utilizează indicatori extensivi, neajustați la dimensiunea corpului academic, ceea ce evidențiază capacitatea UVT de a genera impact și vizibilitate științifică la un nivel competitiv, în pofida diferențelor de scară față de instituții mult mai mari.

De altfel, această poziționare nu este întâmplătoare, ci rezultatul implementării consecvente a unei strategii de cercetare coerente, centrate pe publicarea în reviste de înalt impact, dezvoltarea de parteneriate academice internaționale solide, atragerea de finanțări competitive prin proiecte naționale și internaționale și susținerea mobilităților academice — direcții care contribuie decisiv la creșterea vizibilității și relevanței globale a universității.

